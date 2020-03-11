“История про жизнь равных”: Как “Дом удивительных людей” в Нижнем Новгороде дарит взрослым с инвалидностью друзей - и шанс на счастливое будущее

Артему 17 лет и у него очень светлая, открытая улыбка. И диагноз - детский церебральный паралич. Ему трудно ходить, зато он - вопреки своему такому непослушному телу - освоил плавание и велосипед. А еще он учится готовить, любит лепить из глины, пробует играть на музыкальных инструментах и обожает дурачиться с друзьями. Они его ждут в “Доме удивительных людей”.

Артем учится готовить, любит лепить из глины, пробует играть на музыкальных инструментах и обожает дурачиться с друзьями Фото: Предоставлено авторами проекта

Все началось с одной отважной и сильной мамы

“Дом” в 2017 году придумала нижегородка Юлия Кремнева, мама слепоглухого мальчика Пети. Она хотела создать место, где помогут ее сыну - и десяткам других его особенных сверстников.

- Когда у ребенка тяжелые множественные нарушения развития, с ними не так-то просто ходить по врачам. А хотелось бы, чтобы с ним работали специалисты - и не 5 минут, как на обычном приеме, а серьезно, вдумчиво. Так родился формат выездных интенсивов - смен, в которых в течение недели собираются хорошие специалисты самых разных профилей и особенные дети с родителями. И это действительно сработало, - рассказывает Анна Щавлева, руководитель проекта «Дом удивительных людей для взрослых и подростков».

С тех пор выездные интенсивы для особенных малышей вышли на федеральный уровень, а в Нижнем Новгороде появился проект не только для детей, но и для особенных взрослых.

С 2019 года открылся «Дом удивительных людей для взрослых и подростков» Фото: Предоставлено авторами проекта

“Большая часть людей с инвалидностью просто сидит в четырех стенах, в домашней тюрьме”

Интенсивы для детей проходили в мини-отеле “Гнездо” и его владелица Мария Метрикина, увидев эффект, прониклась идеей и захотела сделать такой же проект, но для взрослых. Идею поддержал фонд президентских грантов - и с 2019 года открылся «Дом удивительных людей для взрослых и подростков».

- Взрослым с инвалидностью просто некуда пойти. Есть детсад, коррекционная школа - а дальше все, конец социальной жизни. Большая часть людей с инвалидностью просто сидит в четырех стенах, в домашней тюрьме. Они теряют даже те навыки, что успели получить раньше. А если они куда-то и выходят, то родители стараются максимально оградить их от общения с окружающим миром, потому что мир этот, как правило, агрессивен. Главный специалист нашего проекта по коррекционной работе - психолог Наталья Сергеевна Терешина. Она много лет работает в коррекционных школах и признается, что для нее большое счастье, что появилось место, куда можно направить ее выпускников. “Я их выпускаю, они приходят через год - хуже, чем были, когда пришли в первый класс. 10 лет работы педагогов - и все напрасно”, - так говорила она. А сейчас есть шанс, что ребята сохранят то, что уже наработано - а кто-то, возможно, научится новому, - делится Анна Щавлева.

Студенты в школе жизни

С тех пор прошло уже пять выездов. В каждом участвуют тьюторы, психологи, специальные психологи, мастера инклюзивных мастерских, арт-терапевты, волонтеры. А главное - молодые люди и девушки с инвалидностью, здесь их называют уважительно - студенты.

- Для нас важно, что это слово ставит нас всех в равную позицию. Ребята - такие же как мы. Чему-то могут научить нас они, чему-то мы их. А “Дом” - это история про жизнь равных людей, которые хотят расти все вместе, - отмечает Анна.

Формат интенсивов оказался очень удачным - во время выездных смен многие ребята впервые учатся жить самостоятельно, без родителей. Кто-то впервые научился готовить, кто-то завел первых друзей, а кто-то открыл любимое занятие, хобби.

Сейчас в “Доме” готовятся к новым выездным интенсивам, а еще - открывают первый городской центр для молодых людей с ментальными нарушениями, куда особенные ребята смогут ходить постоянно: заниматься арт-терапией, творить в мастерских, встречаться с психологом.

- Основная наша задача - социализация: научить наших ребят общаться. А глобальная цель - подготовка ребят к сопровождаемому проживанию. Мы хотим предложить им будущее, альтернативное психоневрологическому интернату, - говорит Анна.

Артем с мамой и волонтером "Дома" Фото: Предоставлено авторами проекта

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Марина Трофимова, мама Артема, студента “Дома удивительных людей”

- Артем у нас всегда учился на дому и круг общения у него был очень-очень узкий: в основном это наши с мужем родные и приятели. А нам очень хотелось, чтобы он начал контактировать со своими сверстниками. Про “Дом” мы узнали от знакомых, решили попробовать. Нам понравилось, что здесь ребят учат самостоятельности, что они все время чем-то заняты. Понравилась дружеская теплая обстановка. Из-за физических особенностей, Артем пока не может оставаться в “Доме” один - с ним выезжаем я или папа. Первое время было нелегко, но уже во время второго заезда он освоился. Научился готовить самые элементарные блюда, полюбил это и теперь предлагает сделать что-то и дома. Ребята здесь, конечно, каждый “на своей волне” - но они успели подружиться. Артем помнит всех своих друзей, рвется туда.

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