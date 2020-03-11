2020-03-11T12:54:31+03:00
Общество

Арас Агаларов, владелец «Крокус сити-холл»: У нас проблем нет, всех впустим, ничего не отменяем!

Российский миллиардер прокомментировал указ мэра Москвы об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса
Александр ГАМОВ@gamov1
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Арас АгаларовАрас АгаларовФото: Евгения ГУСЕВА
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Мы попросили прокомментировать запрет на массовые мероприятия для более чем 5000 человек в Москве владельца самой столичной популярной площадки. - У нас зал Муслима Магомаева, этот зал вмещает шесть тысяч. Но у него есть конфигурации, когда он может вмещать четыре двести, три восемьсот, - рассказал Араз Агаларов. - Мы можем туда впускать до пяти тысяч человек. А что касается выставочных площадей, там даже при посещаемости 15, 20, 30 тысяч человек в день, единовременно в зале не бывает больше, чем пять тысяч. Это же растянуто в течение дня. А там указано, что пять тысяч единовременно. Это разные понятия.

Мы выдерживаем этот норматив. И думаю, что никаких проблем с этим не будет.

- И билеты никто не должен сдавать на ваши концерты.

- Нет.

- Всех примете и всех пустите.

- Да.

Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС» - о вместимости зрительных и выставочных залов: «Больше 5 тысяч у нас не собираются»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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