Арас Агаларов, владелец «Крокус сити-холл»: У нас проблем нет, всех впустим, ничего не отменяем!

Мы попросили прокомментировать запрет на массовые мероприятия для более чем 5000 человек в Москве владельца самой столичной популярной площадки. - У нас зал Муслима Магомаева, этот зал вмещает шесть тысяч. Но у него есть конфигурации, когда он может вмещать четыре двести, три восемьсот, - рассказал Араз Агаларов. - Мы можем туда впускать до пяти тысяч человек. А что касается выставочных площадей, там даже при посещаемости 15, 20, 30 тысяч человек в день, единовременно в зале не бывает больше, чем пять тысяч. Это же растянуто в течение дня. А там указано, что пять тысяч единовременно. Это разные понятия.

Мы выдерживаем этот норматив. И думаю, что никаких проблем с этим не будет.

- И билеты никто не должен сдавать на ваши концерты.

- Нет.

- Всех примете и всех пустите.

- Да.