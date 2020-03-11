«Тает на глазах»: Шаляпин похудел на 10 кило, расставшись с миллионершей из Канады

Неплохо покутил в январе и феврале Прохор Шаляпин. Как уже писала «КП», подписчики Инстаграма светской хроники «КП» обнаружили Шаляпина в числе пассажиров лайнера, который путешествовал по Карибам.

Скандальный певец жил в каюте с 40-летней миллионершей из Канады Татьяной.

Как выяснилось, перед круизом Шаляпин и его щедрая спутница провели двухнедельные каникулы в Лос-Анджелесе, где только на люкс в самом дорогом отеле было потрачено около 2 миллионов рублей.

Понятное дело, что кутила парочка не за счёт артиста. Впрочем, в интервью «КП» Прохор подчеркнул, мол, не так важно, кто платит по счетам.

- Какая разница за чей счёт банкет? Какая разница чьи деньги? Главное, чтобы они были! - смеётся Шаляпин.

О новой спутнице певца известного немного.

Татьяна - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х.

После отпуска Прохор потяжелел не несколько кило. Фото: Личный архив Прохора Шаляпина

Бой с килограммами

После отпуска с миллионершей из Канады Шаляпину пришлось обратиться к врачу-диетологу. Как оказалось, на дорогих винах, деликатесах и сладостях Прохор потяжелел не несколько кило.

- Меня встретил внешне очень привлекательный парень, высокий и с голливудской улыбкой. И первый мой вопрос был: а что нужно убирать?! Зачем тебе диетолог?! - рассказывает о встрече с артистом диетолог Надя Шарк. - Прохор показал мне сразу же на живот, который был спрятан под кофтой. Нет он был не огромный, но если человеку самому что-то не нравится и он предпринял уже действия (назначил встречу), значит он действительно решительно настроен.

По словам диетолога, за две недели под ее присмотром певец растаял на 10 кило.

Прохор Шаляпин и диетолог Надя Шарк. Фото: Личный архив Прохора Шаляпина

- Действительно у него произошло очень стремительное снижение веса (около 10 кг менее чем за 2 недели), - поделилась с «КП» Надя Шарк.

- Что я сделала:

подобрала режим питания и ограничила время употребления еды до 20.00;

снизила промышленное сладкое и добавили более полезное;

увеличила белок в рационе и клетчатку;

наладила регулярное употребление витаминов (ранее было хаотичное).

Понятное дело, что кутила парочка не за счёт артиста. Фото: Личный архив Прохора Шаляпина

Самое главное - изменить привычки питания. Тогда не будет набора жировой массы, если человек будет следовать здоровому режиму питания. И ещё очень важно закрепить новые привычки. Как правило на это уходит 3 месяца, когда организм адаптируется, меняются вкусовые рецепторы.