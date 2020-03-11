Карантин в Италии по коронавирусу: местные говорят, что США использует болезнь, дабы тайно перебросить войска к России?

СЛЫШЬ, ПОТРЕБНОСТЬ ДОКАЖИ

- Сразу надо было закрыть страну на строгий карантин, как китайцы, уже бы эпидемию победили! - говорит наш друг, семейный доктор и профессор медицины Мауро. - Следовало разработать четкие инструкции и все делать по протоколу, было бы намного меньше зараженных, меньше паники и экономических потерь. Устроили спеттаколо!

Он критикует действия властей, действия своих коллег-врачей. Рассказывает страшные истории. Вот один врач, тоже семейный доктор, отправил своего пациента с подозрением на коронавирус сначала сделать рентген легких. И тот сидел с температурой и всеми симптомами в общей очереди из 40 человек три часа. Там ведь кто-то на рентген руки, кто-то на рентген ноги сидит, а этот - с возможным коронавирусом.

- Мауро, а подтвердился у него диагноз?

- Какая разница! Это же скандал сам по себе! Безобразие! Маски нам даже не выдали, только страху нагнали. Мне сегодня 170 звонков было от пациентов, и все боятся или того, что у них вирус, или заразиться. Не могут одну улицу пройти до моего офиса, чтоб свой рецепт взять. С 10-го марта всю Италию объявили защищенной зоной. Сначала только Ломбардию, где я живу, и еще 13 регионов рядом с ней. А потом решили, чего мелочиться. Пусть уже вся страна дома сидит. Видимо, чтобы северянам не обидно было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая? Стоит ли избегать интернет-покупок? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит

Запугивание населения прошло успешноФото: REUTERS

По данным Минздрава на 10 марта заболевших в Италии было 8514 человек (это подтвержденные вторым тестом, а у журналистов данные первичного теста, поэтому в СМИ пишут про больше 10 тысяч заболевших), умерли 631, выздоровели 1004. В реанимациях около 700. Те, кто не в реанимации, переносят вирус как обычное ОРВИ. Им просто запрещено выходить из дома. А остальным жителям Италии запрещено покидать пределы своего городка или своего района. Впрочем, даже если вышел из дома, должен иметь при себе так называемую «доказанную потребность» для этого. Нужно скачать бланк сертификата на сайте МВД, заполнить, и в нем должно быть указано, по какой причине ты на улице. И ты должен смочь доказать, что это все правда. Без сертификата можно только в пределах своего городка или района сходить в магазин, в аптеку или на прием к доктору. Причем доктора можно посещать, только будучи здоровым. Это каламбур, но это так. Если есть любые признаки инфекционного или вирусного заболевания, нужно звонить по телефону 112, а не идти к своему доктору.

Только что заезжал в гости Люка, он озеленитель-садовник. Рассказал, что такой сертификат заполнил, возит в своем грузовике, но пока никого из полицейских не видел, никто его не остановил. Да он вообще никого не видел. Весь день ездит, дороги пустые, людей нет, машин нет. Такова картина карантина в Италии по коронавирусу. Запугивание населения прошло успешно.

В транспорте непривычно мало народуФото: REUTERS

ПУСТЬ ЛЮБОВЬ ПОДОЖДЕТ

«Даже если вы поехали куда-то по работе, то должны иметь обоснованные доказательства того, что ваше физическое присутствие на рабочем месте необходимо. - написано в правительственных документах, которые распространили по итальянским СМИ. - Работайте удаленно, или берите отпуск. Старайтесь остаться дома».

Гулять с детьми тоже нельзя. Хотя по одиночке прогуляться недалеко от дома все-таки можно. Или на велосипеде прокатиться, не выезжая за пределы своей коммуны.

Итальянцы — люди мобильные, общительные, а главное, хитрые. Они сразу начали искать способы, как обойти этот указ. Начали спрашивать, мол, а если мне нужно навестить бабушку, тетушку, девушку, могу ли я написать это в сертификате и спокойно себе передвигаться, куда хочу. Но этот ход власти предусмотрели.

- Если я живу в Риме, а у меня есть девушка в Милане, я не смогу поехать к ней. - сказал заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. - Любовь на данный момент должна уступить место уважению к правилам. Хорошо, если все будут это понимать.

Дружеское "ногопожатие"Фото: REUTERS

Кстати, когда всю Италию объявляли зоной строгого карантина, в Риме случилось то же самое, что двумя неделями раньше в Милане. Римляне над миланцами тогда смеялись, называли оболтусами и дебилами, когда те опустошили супермаркеты со страху. И что же? Сами римляне тоже вынесли все продукты, ни о каком соблюдении дистанции в 1 метр между людьми и речи не шло. Устроили страшную давку!

В СМИ тем временем увещевают, чтоб не устраивали продуктовый коллапс, что не закроют магазины, они будут работать в обычном режиме. Вы ж только дистанцию соблюдайте! А вы, туристы, вернитесь по домам. Потом красоты будете разглядывать, они никуда не денутся.

РУБРИКА: КОНСПИРОЛОГИЯ А АМЕРИКАНСКИЕ СОЛДАТЫ ЗАЧЕМ?

Как только ввели полный карантин, поползли активные слухи про высадку каких-то 30 тысяч американских солдат на территории Италии, причем все без масок. Кто-то успел сделать мутное видео, разослать по соцсетям. Версии одна другой блокбастернее. Ну просто кино! В итальянских СМИ появились аналитические статьи об этом. В них рассуждают, что сейчас, «когда действие Конституции фактически приостановлено, ведь запрещены любые собрания, в том числе правительственные, в полном молчании, скрытом паникой, происходит что-то другое». Пишут, что все работает на создание «отчуждения между людьми», что «программный распад социальных связей — это метод управления в стиле неолиберализма». Эффективный метод, основанный на чрезвычайных ситуациях в условиях «опасной жизни». И что на данный момент наблюдается самое крупное размещение американских войск в Европе за последние 25 лет.

По данным Минздрава на 10 марта заболевших в Италии было 8514 человекФото: REUTERS

Вроде как эта операция называется Defender Europe 20, защита Европы. Но от кого? Впрочем, я лучше процитирую итальянского журналиста Диаго Фузаро, это отрывок из его статьи: «Американские войска главным образом сосредотачиваются на восточном фронте, в направлении границы с Россией или бывших советских территорий, ныне атлантических (таких как Латвия и Эстония). Кажется, ответ очевиден: их цель состоит в том, чтобы защитить Европу от Путина. Как будто последний собирается вторгаться в Европу. Тем не менее, если мы рассмотрим соотношения сил с 1989 года по сегодняшний день, мы поймем, что Россия не расширилась, а скорее сократилась: до такой степени, что многие из ее территорий, таких как Грузия и Украина, Латвия и Эстония теперь независимы или находятся непосредственно под эгидой «атлантистов». Короче говоря, похоже, что угроза оккупации чужих территорий скорее исходит от Вашингтона, чем от Москвы... Возможно, что их цель состоит не в том, чтобы защитить Европу, а в том, чтобы окружить путинскую Россию? Преступление которой состоит в неподчинении установленному мировому порядку и американским интересам. А также в желании иметь гарантии стабильного подчинения Евросоюза — как колонии США...

Похоже, рок-группа «Us Army Europe» скоро проведет серию бесплатных концертов, которые привлекут большую аудиторию. Цель? Как обычно: заставить рабов любить свои цепи и продолжать не знать о своем рабстве. По своей сути сложная жизнь на планете Земля заключается в том, что умные люди полны сомнений, а дураки имеют только определенность. Более того, они порочат тех, у кого есть сомнения и вопросы. Возможно ли, что США проводят свои учения прямо сейчас, как если бы коронавирус не существовал? Или, может быть, есть связь между коронавирусом и США? Отключены ли эти события друг от друга, насколько это возможно, или они должны читаться вместе, как связанные и отвечающие одной и той же логике?».

Не хочется, конечно, показаться глупым, тем более чего-чего, а определенности у нас в Италии сейчас точно никакой нет. Но посиди взаперти три недели без права спокойно съездить в аутлет проветриться, с кем бороться, непонятно, сбежать некуда, остается третья реакция — цепенеть. А цепенеть не хочется. Так тут во все теории заговора начнешь верить, чтоб хоть как-то взбодрить сюжет бытия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе