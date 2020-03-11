Королевой Филиппа Киркорова стала студентка из Москвы

Король отечественной эстрады решил найти королеву и занялся ее поисками в середине февраля. Филипп Киркоров вместе с торговой сетью «Пятерочка» и компанией Procter&Gamble объявил в своем Инстаграм-аккаунте конкурс «Король ищет королеву».

Что для этого требовалось? Начиная с 17 февраля 2020 года покупательницам «Пятерочки» нужно было в любом из магазинов сети найти картонную фигуру Филиппа Бедросовича и сделать рядом с королем поп-музыки креативное фото или видео. Каждая участница должна была постараться творчески объяснить королю отечественного шоу-бизнеса, почему именно она достойна звания королевы.

Призыв Киркорова разлетелся по всей стране, сотни девушек, мечтающие стать королевой своего кумира, начали придумывать и снимать ролики и фото для конкурса, выкладывая их в Инстаграм. В итоге жюри конкурса во главе с Филиппом Бедросовичем отобрали пять самых-самых умниц и красавиц. Все они сделали цепляющие короткие видео.

21-летняя Мария Князева из Екатеринбурга раздобыла для съемок свадебное платье и обыграла историю с обручальным кольцом от Филиппа Киркорова. Ее 23-летняя соперница из Ижевска тоже блеснула роскошным туалетом. Мария Фефилова придумала сценарий, где сыграла роль девушки, которая узнала, что в любимом магазине «работает» ее возлюбленный. Роль предмета ее любви сыграл картонный Филипп Бедросович, представленный во всех «Пятерочках». 19-летняя Лилиана Апроян из Москвы продемонстрировала в своем видео потрясающие вокальные данные, исполнив «Ибицу» Киркорова и Баскова в стенах супермаркета. Ее одногодка из Москвы Саламат Султанахмедова устроила жаркие танцы рядом с изображением главного артиста страны. А 18-летняя жительница Санкт-Петербурга Елена Щучко, очень похожая на молоденькую Ванессу Паради, сокрушила жюри образом роковой сердцеедки с умопомрачительным макияжем.

Финал конкурса тожественно провели в канун женского праздника, 7 марта. Он состоялся в магазине «Пятерочка» в новой концепции на Большой Почтовой улице в Москве, которую по случаю .

Девушки по-разному готовились к шоу. К примеру, нежная блондинка Мария Князева отыскала для финала фантастическое свадебное платье. Чтобы быть во всей красе, яркая брюнетка Мария Фефилова усиленно худела. Впрочем, жесткую диету соблюдали не все красавицы. Елена Щучко и вовсе призналась, что ее любимый продукт в «Пятерочке» — выпечка. В ней она себе не отказывала и перед состязанием.

Филипп Киркоров, как и подобает королю, после недолгого, но волнительного ожидания, предстал перед гостями церемонии. И первым делом прокомментировал свой образ:

Чтобы король не утруждал себя во время судейства, организаторы приготовили Киркорову сюрприз, который даже немного смутил короля поп-музыки.

- Не говорите, что вы в привезли трон, - искренне удивился артист, когда ведущий распорядился внести импровизированный символ короля.

Усевшись, артист тут же узнал двух участниц. Одна из них — студентка Гнесинки Лилиана Апроян. Она написала тысячи писем Киркорову, который в итоге пригласил ее исполнить пеню «Снег» на концерте в Саратове. Второй знакомой стала Мария Фефилова, которую певец запомнил по ее талантливым рисункам, увидев их в сети. При этом певец тут же обещал судить непредвзято. И, надо сказать, слова не разошлись с делом.

Девушкам предстояло набирать баллы в трех конкурсах. В первом надо было наощупь отгадать продукцию P&G, уложенную в специальный ящик. Тут было удивительным, когда одна из соперниц смогла вслепую определить марку шампуня. Как? Оказывается, если очень желать стать королевой, и это возможно! Второй этап предлагал прослушать 10-секундный фрагмент одной из песен Киркорова и сказать, как она называется. Конкурсанткам включали и очень известные хиты, и песни менее знаменитые. Забавно, что название одной из них не смог вспомнить сам Филипп Бедросович. В итоге только одной девушке удалось узнать все пять композиций.

- Вам надо срочно к Пельшу в «Угадай мелодию», - шутил певец, искренне удивляясь такой подготовленности.

Третий конкурс был на умение считать и держать королевскую осанку. Девушкам нужно было набрать с полки товары P&G на сумму не более 500 рублей, при этом не уронив небольшую корону с головы.

В каждом из трех этапов на все 100% выступила только одна участница. Идеальное знание всех произведений короля отечественной эстрады, определение продукции P&G вслепую и умение уложиться в бюджет продемонстрировала 19-летняя Саламат Султанахмедова.

В интервью «Комсомолке» победительница рассказала, что она родом из Дагестана, сейчас живет в Москве, учится на юриста в РУДН. Филипп Киркоров - настоящий кумир Саламат.

- Я с 11 лет ни одной ночи не засыпаю без его песни «Ты, ты, ты», - призналась она. - Моя мама включала мне его музыку, когда я была малышкой. Наверное, поэтому у меня такая подсознательная любовь к его творчеству.

Саламат показала не только свои знания репертуара поп-короля, но и ассортимента P&G.

- Магазин «Пятерочка» прямо рядом с моим домом, - объяснила победительница. - Я хожу туда по несколько раз в день, поэтому прекрасно изучила продукцию, к тому же многими средствами я регулярно пользуюсь.

Автор фото: Инна ШИЛОВА

Филипп Киркоров со словами «Видите, все честно!», короновал красавицу. Директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев вручил ей «Выручай-карту» в эксклюзивном королевском дизайне с уже начисленными на нее 55 555 баллами. А король поп-музыки презентовал два билета в VIP-зону на свой будущий концерт в Москве.

Светлана Зельдина, директор по маркетингу P&G Восточной Европы, поздравила всех финалисток с праздником, вручив подарочные наборы с продуктами компании.

Также все конкурсантки получили карты программы лояльности, по которым до конца апреля будет начисляться в 5 раз больше баллов за покупки в «Пятерочке».

- На пороге весны сотни девушек устроили настоящий креативный фестиваль в соцсетях - Каждая из них достойна королевского титула и отношения. Встреча с финалистками конкурса «Король ищет королеву» стала кульминационным событием, и я выбрал победительницу. Милые дамы, продолжайте вдохновлять нас на подвиги и сумасшедшие поступки! - закрыл церемонию Филипп Киркоров.

Напомним, королеву выбирали в рамках всероссийской акции «Пятерочки» и P&G «Королевский кешбэк», которая стартовала 11 февраля 2020 года. У любого покупателя есть шанс получить 100 тысяч рублей в виде миллиона баллов на «Выручай карту». Их можно тратить весь этот год на товары в «Пятерочке». Участником автоматически становится тот, кто до 31 марта купит минимум два товара брендов P&G с «Выручай-картой».