2020-03-11T17:18:38+03:00
Происшествия

Мигрант-садист забил ногами последнего советского секс-маньяка

Отбывающие пожизненные сроки в мордовской колонии попали в одну камеру и не ужились
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Отбывающие пожизненные сроки в мордовской колонии попали в одну камеру и не ужилисьОтбывающие пожизненные сроки в мордовской колонии попали в одну камеру и не ужилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К 14-ти годам колонии строгого режима приговорил Торбеевский районный суд Республики Мордовии гражданина Таджикистана Дустмурода Ильесова за убийство. Случай уникальный, так как иностранец уже отбывает пожизненный срок за подобное.

В 2013 году Ильесов зарезал в России несколько человек. Сначала в дачном товариществе убил мужчину и двух женщин, а потом ранил свидетеля - гражданина Узбекистана. Еще одну свою жертву - 90-летнюю пенсионерку, которая пустила его в свой дом, он заколол ударом ножа в рот. Он испугался, что женщина позовет на помощь.

Свой новый срок Ильесов получил за убийство соседа по камере, которого ему подсадили на пару месяцев в ФКУ ИК-6 УФИН России по Республики Мордовия.

- Он на меня матом ругался за то, что я хожу по камере, - заявил в суде Ильесов.

По данным суда за сквернословие таджик нанес Артура Китаеву "не менее 33 ударов руками и ногами в места расположения жизненно важных органов". От полученных телесных повреждений осужденный скончался 29 сентября 2019 года.

Китаева в колонии по понятным причинам никто не оплакивает: рецидивист убил другого рецидивиста. Говорят, что не стало последнего советского сексуального маньяка: Китаев с 1990 по 1992 год жестоко расправился с четырьмя девушками и совершил несколько изнасилований.

Поймали насильника случайно: собиравшая в лесу грибы женщина, увидев как незнакомец угрожает ей ножом предложила ему в обмен на свою жизнь... интимные услуги. И когда маньяк расслабился и потерял бдительность, она сильно укусила его и убежала. Сотрудники полиции быстро задержали Китаева по следам крови на траве.

После пережитого шока последний советский сексуальный маньяк проживет без женщин в заключении 28 лет.

Почему же Китаев не пришелся Ильесову по вкусу? Оказывается, в 2010-ом году Китаев подрался с другим сокамерником, и тот сломал ему позвоночник. После этого Китаев мог передвигаться по камере только на костылях.

И именно их стук по ночам и мешал спать мигранту-садисту. Это и стало причиной острого конфликта двух рецидивистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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