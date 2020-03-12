Полный вперед: Звездные дамы, не стесняющиеся своего веса

Оказывается, быть полной и при этом счастливой вполне можно. Российские звезды кино, сцены и подиума демонстрируют это на своем опыте. Уверены, что и многие «незвездные» женщины последуют их опыту. Чтобы не изнурять себя, а жить весело и спокойно...

ЗОЖ, правильное питание, детокс, диета, фитнес, пробежки - с утра до вечера по телевизору, радио и в интернете нам твердят о том, что надо худеть, худеть, худеть! Отказаться от сладкого, мучного, желательно - углеводов, хорошо бы - мяса, и передвигаться по магазинам с калькулятором и счетчиком калорий. «КП» ностальгирует по временам, когда даже Светлана Ходченкова была в теле (вспомните фильм «Благословите женщину»), и предлагает новую повестку: любить себя без оглядки на весы и есть что хочется (конечно, в меру). Тем более примеров счастливой жизни вне изнурительных диет не так уж и мало.

Ирина Пегова

Звезда «Прогулки» и «Домашнего ареста» Ирина Пегова никогда не скрывала шикарных пышных форм. Только если раньше это было изюминкой, отличительной особенностью актрисы, то со временем подписчики, насмотревшись идеальных фейковых фото других знаменитостей, стали призывать Ирину к модной нынче усушке и утруске. «Приберите бюст!», «Спортзал не пробовали?» - чего только не приходилось читать Пеговой после публикации каждой относительно смелой фотографии. А нам нравится! Красивая русская женщина в самом расцвете.

Ирина Пегова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лолита

Амбассадором бодипозитива в России надо назначить Лолиту. Кто, как не она, подвергался жесточайшей и порой хамской критике за откровенные наряды, декольте и фото без обработки. А что в этом плохого? Лола - одна из немногих, кто показывает простым смертным, как выглядит суперзвезда без грима, фотошопа, утягивающего белья и при этом не стесняется в выражениях. Она вам правду - а вы ее за это обухом. Ну где такое видано?

Лолита.Фото: Instagram.com

Ева Польна

Держать форму - весьма сложное для воли и организма испытание. У бывшей солистки группы «Гости из будущего» получается это не всегда. После родов двух дочек певица так и не смогла вернуться в идеальную форму. Она то сбрасывала 20 килограммов, то снова стремительно набирала. Но Ева не унывает. «Я не новичок в спорте, фитнесе и тренировках, - писала Польна в Инстаграме. - И я точно знаю: это пот, боль, преодоление себя и своего характера. Тут не бывает никаких чудес: «убился», выложился - результат налицо. Схалявил - иди гуляй, селфи в новых легинсах делай». Артистка продолжает выступать, ходит на съемки («Вечерний Ургант», «Ну-ка, все вместе!») и принимает себя такой, какая есть.

Ева Польна.Фото: Instagram.com

Екатерина Скулкина

Одна из самых харизматичных актрис шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина весь свой образ построила на некоем, скажем так, физическом превосходстве над хрупкими коллегами по юмору. Такая и коня на скаку, и в горящую избу... В определенный момент актриса сама поняла, что «перегруз» мешает жить, и скинула больше десяти килограммов лишнего веса. Но! Превращаться в «дохлую селедку» принципиально не стала. Будучи вовсе не моделью, Екатерина не прячется под мешковатыми нарядами и спокойно носит платья с завышенной талией, которые подчеркивают пышную грудь.

Телеведущая и блогер много раз боролась с лишним весом - набирала и сбрасывала, а потом махнула рукой и поняла, что это глупо. Критической угрозы для здоровья от лишних пяти-шести кило нет, а класть жизнь на алтарь ЗОЖ не имеет никакого смысла. Только вреда для организма больше.

Екатерина Скулкина.Фото: Instagram.com

Анфиса Чехова

Теперь Анфиса, не забывающая про спортзал, запросто выкладывает в Инстаграме фото без «стиральной доски» на месте пресса и иронично замечает: «Использую фото в купальнике как дефибриллятор для моего Инстаграма. «Доктор, доктор, мы его теряем!» - «Разряд!» Тыдыщщщщщ. Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?»

Анфиса Чехова.Фото: Instagram.com

Светлана Пермякова

Улыбчивая Люба из «Интернов» совершила революцию - похудела на целых 16 кило. При невысоком росте актрисы это, прямо скажем, подвиг. Однако прошло время, и скинутое вернулось обратно. Пермякова не пыталась это скрыть, как некоторые коллеги, и честно признавалась: «До беременности я похудела, сбросила 16 килограммов, потом я вернула их назад, а после родов дала слабину и набрала еще больше». На свежих фото актрисы не видно ни осиной талии, ни точеных ног, зато сама Светлана выглядит все так же лучезарно и счастливо. Чего и всем желает!