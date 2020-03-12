Сирию атаковали из космоса: удар был нанесен 12800 лет назад

Эпицентр взрыва находился рядом с местом под названием Абу Хурейра, расположенном на Севере нынешней Сирии. Когда-то давным давно - 10 с лишним тысяч лет назад - здесь «осели» кочевники, решившие заняться сельским хозяйством. Но не заладилось. Поселение было разрушено, самих первых земледельцев — поубивало. Об этом свидетельствовали раскопки, которые археологи вели тут в 70-х годах прошлого века.

Место катастрофы и раскопок.

Среди прочего тогда удалось собрать кости людей и животных со следами воздействия на них расплавленного стекла. Нашли и само стекло в виде шариков, пробивших останки. Обнаруженные артефакты недавно изучили физики, химики и геологи большого интернационального коллектива, которым руководил Джеймс Кеннет (James Kennett) — профессор Калифорнийского университета в Санта Барбаре (University of California, Santa Barbara). Ученые пришли к выводу: поселение Абу Хурейре было атаковано из космоса 12800 лет назад. Свои доводы они изложили в журнале Nature, на статью в котором ссылается Калифорнийский университет в своем информационном сообщении и газета Daily Mail.

Так выглядит шрапнель, прилетевшая из космоса.

Присмотревшись к тому самому стеклу, найденному на месте разрушений и вдали от него, ученые определи, что образовалось оно при температуре более 2200 градусов Цельсия. Земледельцы не располагали технологией, которая позволяла бы нагреть что-либо столь сильно. К тому же стекло содержало включения титана, никеля, железа, хрома, платины и иридия — веществ, которыми богаты, как правило, астероиды, метеориты и кометы. Всё это указывало на то, что объект, устроивший катастрофу, прилетел из космоса. Вряд ли, что в Землю врезался астероид, который оставил бы ударный кратер. Его нет. Наиболее вероятно, что прилетела комета, которая взорвалась над Абу Хурейрой, но на большой высоте — эдаким Тунгусским метеоритом, кратера от которого тоже нет, а разрушения — вывал леса - есть.

Веществами, принесенными взрывом, усыпаны окрестности.

Какой силы был взрыв «Абу-Хурейрского метеорита»? Команда Кеннета это не прикидывала. Лишь отметила: «бабахнул» он так, что «космические» вещества находили в радиусе 14 тысяч километров — и в Северном полушарии и в Южном.

КСТАТИ

По мамонтам тоже стреляли из космоса

Кеннет с коллегами не исключают, что помимо «сирийских земледельцев» катастрофа погубила еще и мамонтов из числа сохранившихся к тому времени. Подтверждение тому нашел в свое время сотрудник Лаборатории Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratory) доктор химии Ричард Файерстоун (Richard Firestone).

Он демонстрировал коллегам восемь мамонтовых бивней, найденных на Аляске, и череп доисторического бизона из Сибири. Их кости были словно бы посечены дробью.

Кости мамонтов с "пулевыми отверстиями".

На дне отверстий доктор обнаружил и сами «дробины» - извлек с помощью магнита металлические горошины диаметром 2 - 3 миллиметра. Их состав был примерно одинаков: сплав железа и никеля с небольшой добавкой титана. Что указывало на космическое происхождение горошин. Совсем не исключено, что их метнула та же комета, взорвавшаяся на Сирией. По срокам атака на земледельцев и мамонтов совпадают.