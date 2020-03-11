Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 официально отменен из-за коронавируса

Вечером в среду, 11 марта, было объявлено о еще одном спортивном турнире, который пал под коронавирусом. В 2020 году не состоится в Канаде чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом заявили официальные лица на брифинге.

- Чемпионат мира по фигурному катанию 2020, запланированный на следующую неделе в Монреале, отменен из-за коронавируса, - объявила на брифинге министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Макканн, - турнир не состоится из-за того, что должны приехать спортсмены из стран, где произошли случаи передачи коронавируса. Для нас это - превентивная мера в борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что сегодня ранее уже звучала информация о возможной отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020. Так, премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что скорее всего, из-за коронавируса, чемпионат мира будет отменен.

- Скорее всего, ЧМ 2020 в Канаде будет отменен из-за коронавируса, - заявил он журналистам. Сообщив, что официальное заявление последует чуть позже.

В свою очередь, Международный союз конькобежцев выпустил свой пресс-релиз:

- На момент публикации данного заявления ISU не получал никакой информации от Министерства здравоохранения Квебека в отношении ЧМ-2020, который планируется провести в Монреале с 16 по 22 марта. В ожидании решения ISU продолжает подготовку и реализацию мер предосторожности. ISU сообщит о решении, как только оно станет известно.

И вот, под вечер 11 марта о нем было официально объявлено.

Отметим, к слову, что чемпионат мира по фигурному катанию в следующем, 2021 году, пройдет с 22 по 28 марта в столице Швеции - городе Стокгольме.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале. У сборной России главные ожидания были связаны с участием девушек - Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова на чемпионате Европы заняли три первых места и на мировом турнире были главными фаворитами в битве за победу.