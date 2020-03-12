Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Вашингтон и Эр-Рияд намеренно обрушили цены на сырье и финансовые рынки ради дестабилизации политической ситуации в России. Такую версию в среду высказали эксперты, опрошенные агентством ТАСС. По их мнению, демарш Саудовской Аравии не случаен. Ведь королевство проигнорировало и конструктивную позицию Москвы, и сложную макроэкономическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Это значит, что американцы и саудиты целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, чтобы выдавить Москву с мирового энергетического рынка. И здесь все средства хороши.

КОРОЛЬ БОЛЕН, ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ

У Саудовской Аравии есть две основных причины. Первая – внешнеполитическая. Давно известно, что Эр-Рияд исторически всегда играет на стороне Вашингтона.

- Изначально Россия и Саудовская Аравия пошли на сделку, чтобы стабилизировать цены, когда стоимость сырья была на минимуме. Однако очень быстро сделка превратилась в инструмент экспансии американских сланцевых компаний. Поддержание стабильно высоких цен на нефть обеспечило прибыльность американской сланцевой добычи, возможность завершить создание экспортной инфраструктуры и выйти на новые крупные рынки сбыта, - считает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Тем не менее есть и другая причина – внутриполитическая. Король Саудовской Аравии болен, стране в ближайшее время предстоит смена первого лица государства, а популярность наследного принца падает.

- Социальная напряженность в стране растет и властям важно любой ценой избежать волнений. В этой ситуации спровоцированный кризис на нефтяном рынке и последовавшая за этим паника позволили Мухаммеду провести ряд жестких политических решений, таких как арест нескольких членов королевской семьи, находящихся в оппозиции, и укрепить таким образом собственные политические позиции, - говорит Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

КТО ПОЛУЧИЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ ПРИБЫЛИ

Примечательно, что главным бенефициаром сделки ОПЕК+ стали США и Саудовская Аравия. С 2016 года ведущие американские нефтяные компании, такие как ExxonMobil и Chevron, получили более $50 млрд дополнительной прибыли, экспорт нефти из США за срок действия соглашения увеличился в пять раз, а добыча выросла с 8,9 до 13,1 млн баррелей в сутки.

- Саудовская Аравия, в свою очередь, благодаря договоренностям в рамках ОПЕК+ смогла успешно провести стратегическую сделку по публичному размещению акций Saudi Aramco и обеспечить реализацию амбициозной программы социальных и экономических реформ в стране, - считает Александр Фролов.

По его словам, для России сделка ОПЕК+ стала, по сути, добровольным уходом с рынка, что повлекло за собой и потерю потенциальных доходов

ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ

США и Саудовская Аравия скоординировались, чтобы нанести двойной удар по России, считают эксперты. Причем момент для атаки был выбран неслучайно. Всего за месяц до важнейшего политического события в жизни страны – обсуждения поправок в Конституцию.

- В этой игре, похоже, больше политики, чем экономики. По всей видимости, расчет был на то, что накануне важнейшего голосования можно испугать Россию дестабилизацией, связанной с обрушением цен на нефть и соответствующим давлением на рубль, - считает Александр Дынкин, академик РАН, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. – Расчет был на то, что российские власти не решатся на разрыв соглашения и неизбежный обвал рынка, чтобы не провоцировать социальную напряженность в стране, и, согласившись на кабальные условия, предложенные саудитами, смирятся с дальнейшим сокращением доли российской нефти на мировом рынке.

По мнению эксперта, цель геополитической игры Вашингтона – выбить нашу страну с мирового энергетического рынка. Подтверждений тому масса, в том числе постоянное блокирование строительства «Северного потока» (газопровода по дну Балтийского моря. – Ред.).

«МОСКВА ГОТОВА К ИГРЕ ВА-БАНК»

Тем не менее США и Саудовская Аравия, видимо, недооценили силу российской экономики. Минфин накопил более $150 млрд в Фонде национального благосостояния. А объем международных резервов Центробанка почти достиг исторического рекорда - $570 млрд. При этом госдолг остается одним из самых низких в мире, а корпоративный существенно сократился за годы санкций.

Более того, если российский бюджет балансируется при цене на нефть в $42 за баррель, то в Саудовской Аравии этот показатель вдвое выше - $83. Госдолг США превышает все мыслимые размеры - $23 трлн. И для поддержки американской экономики у Федрезерва США почти не осталось инструментов.

- Мы понимаем, что наступили крайне сложные времена для американских сланцевых производителей. Мы понимаем, как важны для принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда нефтяные доходы, за счет которых он планировал финансировать дорогостоящие социальные проекты, - говорит экономист Михаил Делягин. - Но мы не будем за свой счет поддерживать высокие котировки Saudi Aramco или финансировать развитие американской нефтяной отрасли. Игра на понижение, затеянная Вашингтоном и Эр-Риядом, не принесет плодов: в отличие от 85-го года, Москва готова к игре ва-банк.

Напомним, выступая во вторник в Госдуме, президент Владимир Путин заявил, что российской экономике, ни коронавирус, ни низкие цены на нефть не страшны.

- Уверен абсолютно: мы этот период пройдем. Пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентноспособными, - заявил глава государства.