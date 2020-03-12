2020-03-12T00:52:00+03:00
Спорт

"Очень грустные новости". Медведева сказала, в какой роли готовилась к ЧМ-2020 по фигурному катанию

Дважды чемпионка мира планировала дебют на турнире в необычном для себя амплуа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Евгения не едет на ЧМ-2020 по фигурному катанию в качестве комментатора.Евгения не едет на ЧМ-2020 по фигурному катанию в качестве комментатора.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

20-летняя российская фигуристка Евгения Медведева немного неожиданно отреагировала на новость о том, что чемпионат мира 2020 не состоится в Канаде в заявленные сроки. Турнир планировался в Монреале с 16 по 22 марта, однако же в среду, 11 марта, официально был отменен из-за коронавируса.

И Женя, как оказалось, могла дебютировать на этом турнире в новой для себя роли. Фигуристке не удалось в конце 2019 года отобраться в национальную команду. И фактически для нее завершился до осени 2020 года сезон. Но Медведева планировала приезд в Канаду в качестве спортивного телекомментатора:

- Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! - написала Женя у себя в личном "Инстаграме".

И сделала приписку на английском языке: "Мойте ваши руки". Как совет для профилактики борьбы с распространением коронавируса.

В этом сезоне высшее достижение для Евгении Медведевой - второе место на турнире серии "Гран-При" в Москве. Ее опередила лишь молодая фигуристка Александра Трусова. Которая была в тройке сборной России на ЧМ-2020 в Канаде. Помимо Саши компанию ей должны были составить Анна Щербакова и Алена Косторная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
Первым футболистом с коронавирусом стал одноклубник Роналду, Даниэль Ругани
В Чехии заявили о готовности к "разблокировке отношений" с Россией
Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус – пожилой возраст только один из пунктов
В Турции предложили перенести начало туристического сезона из-за коронавируса
Reuters: Три солдата погибли в результате ракетного удара по базе США в Ираке
Актера сериалов "След" и "Глухарь" обокрал на 97 тысяч рублей лже-менеджер кинотеатра
На воркутинской шахте "Заполярная-2" задымление: под землей остаются 36 человек
Козак: Обмен пленными в Донбассе может состояться в марте
Курс доллара на 11 марта 2020: американская валюта достигала отметки в 73 рубля
Пользователям ВКонтакте стали напоминать о правилах гигиены из-за коронавируса
Минэнерго: Россию устраивает цена нефти в 45-55 долларов за баррель
Геннадий Онищенко об объявлении коронавируса пандемией: Идет нормальный контролируемый процесс!
В Кремле сообщили, что внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом
Итальянку заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
В Минобороны РФ рассказали о гибели российского военного в ДТП в Сирии
В Москве раскрыли банду охотников на криптовалютных миллионеров