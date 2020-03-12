"Очень грустные новости". Медведева сказала, в какой роли готовилась к ЧМ-2020 по фигурному катанию

20-летняя российская фигуристка Евгения Медведева немного неожиданно отреагировала на новость о том, что чемпионат мира 2020 не состоится в Канаде в заявленные сроки. Турнир планировался в Монреале с 16 по 22 марта, однако же в среду, 11 марта, официально был отменен из-за коронавируса.

И Женя, как оказалось, могла дебютировать на этом турнире в новой для себя роли. Фигуристке не удалось в конце 2019 года отобраться в национальную команду. И фактически для нее завершился до осени 2020 года сезон. Но Медведева планировала приезд в Канаду в качестве спортивного телекомментатора:

- Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! - написала Женя у себя в личном "Инстаграме".

И сделала приписку на английском языке: "Мойте ваши руки". Как совет для профилактики борьбы с распространением коронавируса.

В этом сезоне высшее достижение для Евгении Медведевой - второе место на турнире серии "Гран-При" в Москве. Ее опередила лишь молодая фигуристка Александра Трусова. Которая была в тройке сборной России на ЧМ-2020 в Канаде. Помимо Саши компанию ей должны были составить Анна Щербакова и Алена Косторная.