2020-03-12T02:08:45+03:00
Звезды

«Очень соблазнительно»: Светлана Бондарчук в пальто на голое тело удивила Инстаграм

51-летняя модель сделала поклонникам неожиданное предложение
Ирина СУХАНОВА
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Светлана часто снимается в откровенных фотосессиях. Фото: Инстаграм.Светлана часто снимается в откровенных фотосессиях. Фото: Инстаграм.
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Светлана Бондарчук остается одной из самых привлекательных женщин российского шоу-бизнеса: бывшая модель и главный редактор глянцевого журнала не раз снималась в откровенных фотосессиях. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука и сейчас может дать фору многим молоденьким манекенщицам. В своем Инстаграме 51-летняя Светлана опубликовала неожиданный снимок, от которого подписчики ее страницы пришли в полный восторг.

На смелом снимке Светлана позирует в пальто, накинутом прямо на голое тело. Верхняя одежда не скрывает изящных изгибов ее фигуры, демонстрируя длинные ноги, тонкую талию и по-девичьи прекрасную грудь. В своем посте Бондарчук обратилась к своим хейтерам, не раз критиковавшим ее возраст и фигуру.

- На моей странице не так много хейтеров, мне повезло с моей аудиторией. Но, конечно, без этих никуда! Все любители горячих, жестких и дерзких комментариев - у вас есть шанс отличиться.

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Светлана Бондарчук не побоялась обнажиться.
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Светлана обратилась к своим хейтерам с неожиданным предложением: встретиться не в виртуальном, а в реальном пространстве. Модель решила взять интервью у самого горячего критика для своего YouTube-шоу «Света вокруг Света».

- Если вы смелы не только в комментариях под моими фото и в блоге Лены Миро, но и способны встретиться со мной и сказать, глядя в мои грустные глаза, о возрасте, фигуре и т.д., то я буду рада увидеться со смельчаком.

Комментарии под постом Светланы, впрочем, оказались на редкость доброжелательными. Поклонники искренне восхищаются ее фигурой и хвалят за смелость и искренность. Неизвестно, сумела ли Светлана встретиться с хейтером своей мечты Но попытка была серьезной.

В свои годы Светлана Бондарчук – уже бабушка: двух внучек Маргариту и Веру ей подарил сын Сергей Бондарчук. Вот уже год модель счастлива с новым возлюбленным Сергеем Харченко. Сергей – директор дизайнерского агентства, со Светланой его свела общая работа. Бывшая жена режиссера признается, что не собирается замуж за своего избранника. Но при этом говорит, что хотела бы родить от него детей – сына и дочь. Благо, медицина сейчас позволяет обзавестись наследниками даже в ее возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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