Юнна Мориц: Наклонись, я шепну тебе что-то, и легко тебе станет, легко
-... Юнна Петровна, извините меня, пожалуйста, за звонок в 7 утра!
- Ничего, Саша, я работаю...
- Простите меня и за то, что сейчас скажу.
Я несколько раз прочитал ваше: «Наклонись, я шепну тебе что-то...» Мне кажется, это - и про коронавирус тоже.
Точнее - вот про эти ужасы, которые окутывают сейчас людей, не дают им покоя - ни днём, ни ночью... И, когда читаешь ваши стихи, эти - особенно - вот те страхи, вот та беспомощность - все это уходит.
- Самое главное - что сперва - этот кошмар нагнетают - как нечто естественное, как нечто нормальное. И бьют по мозгам, и начинается у людей депрессия, упадок духа, утрата воли к жизни.
- Стихи же могут - спасать, лечить? Служить «обезболивающим»...
- Безусловно. Особенно - если читать из наизусть.
И, самое главное, - сейчас поэзия переместилась к людям, которые, действительно, поняли, что она - целебна.
Что она ритмически связана с теми циклами в космосе, на Земле, в головной коре, которые дают человеку ту скорость света, что обеспечивает волю к жизни. Потому что воля к жизни держится на скорости света, опережающую скорость звука.
- А теперь - стихи.
(Посетители нашего сайта могут послушать - здесь и сейчас - как читает их сама Юнна Петровна...)
* * *
Наклонись, я шепну тебе что-то,
И легко тебе станет, легко, -
Мне по жизни положена льгота
На чужое подуть молоко,
На чужие кошмары и страхи,
На тревоги чужой кипяток,
На тоску человеческой птахи
В проводах, где колотится ток.
Я шепну тебе что-то такое,
Что одна лишь природа поймёт. -
Я тебя не оставлю в покое
Попивать смертолюбия мёд.
Мне по жизни положена льгота
Не бояться ни мыслей, ни слов.
Наклонись, я шепну тебе что-то
Глазом, вечно открытым для снов.
Есть такие наивные вещи
И такие глазные слова,
Что от них разжимаются клещи -
И душа оживает сама...
Юнна Мориц прочитала для посетителей сайта kp.ru свои «обезболивающие стихи»
ИСТОЧНИК KP.RU