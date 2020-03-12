Юнна Мориц: Наклонись, я шепну тебе что-то, и легко тебе станет, легко

-... Юнна Петровна, извините меня, пожалуйста, за звонок в 7 утра!

- Ничего, Саша, я работаю...

- Простите меня и за то, что сейчас скажу.

Я несколько раз прочитал ваше: «Наклонись, я шепну тебе что-то...» Мне кажется, это - и про коронавирус тоже.

Точнее - вот про эти ужасы, которые окутывают сейчас людей, не дают им покоя - ни днём, ни ночью... И, когда читаешь ваши стихи, эти - особенно - вот те страхи, вот та беспомощность - все это уходит.

- Самое главное - что сперва - этот кошмар нагнетают - как нечто естественное, как нечто нормальное. И бьют по мозгам, и начинается у людей депрессия, упадок духа, утрата воли к жизни.

- Стихи же могут - спасать, лечить? Служить «обезболивающим»...

- Безусловно. Особенно - если читать из наизусть.

И, самое главное, - сейчас поэзия переместилась к людям, которые, действительно, поняли, что она - целебна.

Что она ритмически связана с теми циклами в космосе, на Земле, в головной коре, которые дают человеку ту скорость света, что обеспечивает волю к жизни. Потому что воля к жизни держится на скорости света, опережающую скорость звука.

- А теперь - стихи.

(Посетители нашего сайта могут послушать - здесь и сейчас - как читает их сама Юнна Петровна...)

* * *

Наклонись, я шепну тебе что-то,

И легко тебе станет, легко, -

Мне по жизни положена льгота

На чужое подуть молоко,

На чужие кошмары и страхи,

На тревоги чужой кипяток,

На тоску человеческой птахи

В проводах, где колотится ток.

Я шепну тебе что-то такое,

Что одна лишь природа поймёт. -

Я тебя не оставлю в покое

Попивать смертолюбия мёд.

Мне по жизни положена льгота

Не бояться ни мыслей, ни слов.

Наклонись, я шепну тебе что-то

Глазом, вечно открытым для снов.

Есть такие наивные вещи

И такие глазные слова,

Что от них разжимаются клещи -

И душа оживает сама...