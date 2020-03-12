2020-03-12T10:53:33+03:00
Звезды

Умер художник, нарисовавший хоббита в виде Евгения Леонова

Михаил Беломлинский делал героями детских книг своих любимых актеров
Сергей СЕЛЕДКИН
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Хоббита Беломлинский действительно срисовал с Евгения ЛеоноваХоббита Беломлинский действительно срисовал с Евгения Леонова
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11 марта не стало Михаила Беломлинского, легендарного иллюстратора детских книг, получившего широкую известность после выхода в 1976 году первого в Советском Союзе издания "Хоббита". Многие помнят эту знаменитую книгу с замечательными черно-белыми иллюстрациями, на которых главный герой, Бильбо Бэггинс, очень похож на Евгения Леонова.

27 июля Беломлинскому исполнилось бы 86 лет. В последнее время художник тяжело болел, о его смерти сообщила в фейсбуке дочь Юлия.

"Папа ушел с миром", - написала она.

Михаил Беломлинский называл себя счастливым человеком: "потому что занимаюсь рисованием всю свою жизнь, ничего другого делать не умею и не люблю". Он родился в Ленинграде, свои первые рисунки делал мелом на асфальте.

"Я рисовал мелом на панели Сталина в мундире с орденами и карикатуры на Гитлера. Потрясенные моим искусством дворники никогда не гоняли меня", - признавался он.

Беломлинский закончил Ленинградскую художественную школу, Институт им. Репина (Академию художеств) и стал профессиональным художником-графиком.

11 марта не стало Михаила Беломлинского

11 марта не стало Михаила Беломлинского

Работал в журнале "Костер" и проиллюстрировал огромное количество детских произведений и более 250 книг, не скрывая, что рисует героев со своих друзей-актеров. Например, Сергей Юрский стал прообразом героя книги Марка Твена "Янки при дворе короля Артура", а хоббита Беломлинский действительно срисовал с Евгения Леонова.

Этот факт впоследствии привел Леонова в восторг и, узнав о проделке художника, он написал сыну:

"У хоббитов толстенькое брюшко, одеваются они ярко, преимущественно в зеленое и желтое, башмаков не носят, потому что на ногах у них от природы жесткие кожаные подошвы и густой теплый бурый мех, как и на голове, только на голове он курчавится. У хоббитов длинные темные пальцы на руках, добродушные лица, смеются они густым утробным смехом, особенно после обеда, а обедают они, как правило, дважды в день, если получится. Копия, не правда ли?".

Михаил Беломлинский делал героями детских книг своих любимых актеров

Михаил Беломлинский делал героями детских книг своих любимых актеров

"Хоббит" с рисунками Беломлинского теперь - библиографическая редкость. Достать ее очень сложно, как, впрочем, непросто раздобыть и другие книги, над которыми работал художник, среди которых - издания Довлатова, "Говорящий сверток" Джеральда Даррелла, «Дон Кихот» Сервантеса и даже - первое издание "Каникул в Простоквашино" Успенского. Помимо иллюстрации, еще одним любимым своим занятием Беломлинский называл искусство карикатуры.

- «Карикатурить» я начал еще в Ленинграде, - рассказывал он. - Был там такой коллектив — «Боевой карандаш», созданный еще во время блокады. Художники делали рисунки (карикатуры) на литографских досках, затем рисунки размножали, расклеивали на танках и так далее. В мирное время этот коллектив возродился, туда пришли мы с приятелем и стали делать юмористические плакаты...

Свои шаржи, зарисовки, он не хранил, выбрасывая сразу же после окончания мероприятия, на котором присутствовал.

В день смерти художника многие его коллеги поделились в фейсбуке этими выуженными порой из мусорных корзин, смятыми клочками бумаги с замечательными изображениями. Среди сохраненного друзьями - карикатура Марлен Дитрих с автографом звезды, и многочисленные зарисовки Иосифа Бродского. Поэт любил бывать в ленинградской мастерской Беломлинского и шутил, что там всегда можно было выпить, порисовать, "да и натурщицы там были симпатичными".

Свои шаржи, зарисовки, он не хранил, выбрасывая сразу же после окончания мероприятия, на котором присутствовал

Свои шаржи, зарисовки, он не хранил, выбрасывая сразу же после окончания мероприятия, на котором присутствовал

Михаил Беломлинский не испытывал на себе политических гонений, но в 1989 году эмигрировал в США. Там работал в газете «Новое русское слово», а потом в газете «Русский базар». Одной из последних крупных работ художника стали рисунки к 13 книгам Лемони Сникета из серии «33 несчастья» для питерского издательства «Азбука»

ИСТОЧНИК KP.RU

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