Умер художник, нарисовавший хоббита в виде Евгения Леонова

11 марта не стало Михаила Беломлинского, легендарного иллюстратора детских книг, получившего широкую известность после выхода в 1976 году первого в Советском Союзе издания "Хоббита". Многие помнят эту знаменитую книгу с замечательными черно-белыми иллюстрациями, на которых главный герой, Бильбо Бэггинс, очень похож на Евгения Леонова.

27 июля Беломлинскому исполнилось бы 86 лет. В последнее время художник тяжело болел, о его смерти сообщила в фейсбуке дочь Юлия.

"Папа ушел с миром", - написала она.

Михаил Беломлинский называл себя счастливым человеком: "потому что занимаюсь рисованием всю свою жизнь, ничего другого делать не умею и не люблю". Он родился в Ленинграде, свои первые рисунки делал мелом на асфальте.

"Я рисовал мелом на панели Сталина в мундире с орденами и карикатуры на Гитлера. Потрясенные моим искусством дворники никогда не гоняли меня", - признавался он.

Беломлинский закончил Ленинградскую художественную школу, Институт им. Репина (Академию художеств) и стал профессиональным художником-графиком.

11 марта не стало Михаила Беломлинского

Работал в журнале "Костер" и проиллюстрировал огромное количество детских произведений и более 250 книг, не скрывая, что рисует героев со своих друзей-актеров. Например, Сергей Юрский стал прообразом героя книги Марка Твена "Янки при дворе короля Артура", а хоббита Беломлинский действительно срисовал с Евгения Леонова.

Этот факт впоследствии привел Леонова в восторг и, узнав о проделке художника, он написал сыну:

"У хоббитов толстенькое брюшко, одеваются они ярко, преимущественно в зеленое и желтое, башмаков не носят, потому что на ногах у них от природы жесткие кожаные подошвы и густой теплый бурый мех, как и на голове, только на голове он курчавится. У хоббитов длинные темные пальцы на руках, добродушные лица, смеются они густым утробным смехом, особенно после обеда, а обедают они, как правило, дважды в день, если получится. Копия, не правда ли?".

Михаил Беломлинский делал героями детских книг своих любимых актеров

"Хоббит" с рисунками Беломлинского теперь - библиографическая редкость. Достать ее очень сложно, как, впрочем, непросто раздобыть и другие книги, над которыми работал художник, среди которых - издания Довлатова, "Говорящий сверток" Джеральда Даррелла, «Дон Кихот» Сервантеса и даже - первое издание "Каникул в Простоквашино" Успенского. Помимо иллюстрации, еще одним любимым своим занятием Беломлинский называл искусство карикатуры.

- «Карикатурить» я начал еще в Ленинграде, - рассказывал он. - Был там такой коллектив — «Боевой карандаш», созданный еще во время блокады. Художники делали рисунки (карикатуры) на литографских досках, затем рисунки размножали, расклеивали на танках и так далее. В мирное время этот коллектив возродился, туда пришли мы с приятелем и стали делать юмористические плакаты...

Свои шаржи, зарисовки, он не хранил, выбрасывая сразу же после окончания мероприятия, на котором присутствовал.

В день смерти художника многие его коллеги поделились в фейсбуке этими выуженными порой из мусорных корзин, смятыми клочками бумаги с замечательными изображениями. Среди сохраненного друзьями - карикатура Марлен Дитрих с автографом звезды, и многочисленные зарисовки Иосифа Бродского. Поэт любил бывать в ленинградской мастерской Беломлинского и шутил, что там всегда можно было выпить, порисовать, "да и натурщицы там были симпатичными".

Свои шаржи, зарисовки, он не хранил, выбрасывая сразу же после окончания мероприятия, на котором присутствовал

Михаил Беломлинский не испытывал на себе политических гонений, но в 1989 году эмигрировал в США. Там работал в газете «Новое русское слово», а потом в газете «Русский базар». Одной из последних крупных работ художника стали рисунки к 13 книгам Лемони Сникета из серии «33 несчастья» для питерского издательства «Азбука»