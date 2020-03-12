Сорокалетняя женщина: «Моя семья – это друзья и коллеги»

Меня иногда упрекают в однотипности тем. Друзья, ну что поделать, если вас самих волнуют похожие вопросы? Вот, например, нередко пишут такие дамы, как автор нынешнего письма – с нестандартным взглядом на личные отношения. Мне, что греха таить, ее подход довольно близок.

«…Даже по вашей рубрике судя, да и по своей жизни тоже, хочу сказать: у людей в среднем скучная жизнь. Только и думают о том, как найти свою "половинку". Ищут, находят, удерживают, сохраняют семьи, разрушают семьи. Противно смотреть, на что люди тратят свое драгоценное время. А как же творчество, реализация, какие-то жизненные интересы? Я и волонтерила, и пристраивала животных, и занималась маркетингом, и руководила большими арт-проектами, и делала свои мероприятия. У меня огромный опыт работы, а главное – интересная жизнь, насыщенная событиями, знакомствами, открывающая постоянно новые горизонты. Но я не почиваю на лаврах, а готова осваивать новые навыки - в дополнение к тем, что уже есть. Недавно поступила на второе высшее психологическое образование (по первому я маркетолог). Давным-давно, в молодости, мне тоже, как и большинству людей, казалось, что семья - это самая большая ценность. У меня родители всю жизнь вместе.

Но когда вышла "в люди", очень быстро пересмотрела свои взгляды. Поняла, что семья в виде брюк в доме и маленьких детей мне лично не нужна совсем. Ради чего терпеть и подстраиваться? Секс и "стакан воды" даже не обсуждаются, это все можно приобрести за деньги (хотя лично мне секс не нужен вообще). Общение, близость? Вы серьезно считаете, что в 21 веке мне не с кем поговорить по душам, кроме мужика, который живет со мной в одной квартире? Для меня семья - это мои коллеги, друзья и родители. Это настоящие близкие люди, единомышленники, которые никогда не подведут.

Влада, 41 год».

Вы говорите, что люди, живущие в архаичных семьях с супругами и детьми, скучные. Позвольте не согласиться. Многие исследования показывают: мамы, которые сами занимаются детьми, развивают свой интеллект очень эффективно, мозги у них подвижные и живые, не хуже, чем у каких-нибудь академиков. Потому что активная мама как бы подключается к своему чаду и учится вместе с ним. Так что семья и дети – это совсем не болото.

Что-то похожее на ваше письмо больше ста лет назад написал А.П. Чехов в своей записной книжке: «Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей, а ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей, а их дети тоже детей и хорошие квартиры, а для чего это — чёрт его знает». Как мы помним, представление о семье у писателя тоже было довольно своеобразное: он называл медицину своей женой, литературу – любовницей, и этой близости ему хватало. Однако в сорок лет – бабах – и женился на живом человеке. И даже был не против иметь детишек, просто не сложилось. Я это к тому, что жизнь длинная и извилистая, никогда не знаешь, какой она завтра сделает поворот.

Хотя не принимайте близко к сердцу мои слова, Влада. На самом деле я очень рада, что у вас такая счастливая и перспективная жизнь.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Я просто больше не знаю, что сказать этой симпатичной и независимой женщине. Может, у вас есть идеи? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма. Мой адрес: dariaz@kp.ru