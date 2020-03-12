В детском саду проверяют воспитательницу, которая избила ребёнка в тихий час

Все случилось еще 14 февраля в одном из детских садов Одинцово, однако известно об этом стало только сейчас. В полицию обратились родители 4-летней Ксюши*, когда заметили у дочери ссадины и царапины на руках.

Сквозь слезы перепуганная девочка рассказала маме и папе, что во время сончаса ее избила воспитательница за то, что Ксюша не хотела ложиться спать. По словам девочки, воспитатель сперва с силой схватила ее за руку, потащила через всю комнату в кровать, но внезапно стала просто таскать и трясти ребенка из стороны в сторону, после чего сильно ударила.

"В полицию обратился 31-летний Иван В.* с сообщением о том, что его несовершеннолетнюю дочь Ксению избила в детском саду ее воспитательница. После инцидента ребенок боится посещать свой детский сад и уже несколько недель находится дома. Было установлено, что царапины и ссадины ребенку нанесла младший воспитатель группы Абакумова Татьяна Николаевна*." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По последней информации, после инцидента воспитателя не отстранили от работы с детьми. Татьяна Николаевна так и продолжает работать в детском саду, а заведующая заведением просто разводит руками, предлагая родителям избитой девочки перейти в другую группу. Полиция тоже не торопится разбираться в этом деле, предлагая родителям уладить конфликт с воспитателем полюбовно. Однако, проверку правоохранители все же проводят.

* Имя изменено