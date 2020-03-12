Мария Миронова вручила 100 тысяч рублей уникальному актеру, побывавшему в немецком плену и в шести концлагерях

Эту премию с 2013 года вручают не только артистам, но и художникам-сценографам, театральным критикам, режиссерам-постановщикам, бутафорам. Если общим словом всех назвать – это люди искусства из разных уголков страны.

В этом году получили признания коллег плюс финансовую поддержку (100 тысяч рублей) двадцать лауреатов. Стаж работы у каждого более 40 лет. Почти все они до сих пор служат в театре или преподают.

- Очень сложно помогать пожилым артистам. Эта такая особенная категория людей. Они скорее умрут, чем попросят помощи, - сказал соучредитель Фонда, народный артист России Евгений Миронов. – И наша профессия тоже сложная. Сегодня ты популярный, успешный. Завтра вышел из лучей славы, оказался в тени – это смерть для любого артиста. К сожалению, в определенной момент многие пожилые актеры становятся ненужными. Это несправедливо, неправильно. Мы должны им помогать.

Мария рассказала, что начинал он служить искусству на сцене Театра юного зрителя еще до войны.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Но мы награждаем не только артистов, но и всех, кто имеет отношение к театру. В этом году среди лауреатов есть уникальный бутафор - это вообще умирающая профессия - Александр Лельков из Новошахтинского драматического театра, который своими руками создает шедевры.

Сейчас нет профсоюза, который бы поддерживал всех, кто связан с театральным цехом. Мы стараемся быть таким профсоюзом. Спасибо за это комитету по культуры Государственной думы. Они нас поддержали, когда нам хотели урезать бюджетное финансирование. Фонду ежегодно из госбюджета выделяют субсидию в размере 64 миллионов рублей. Спасибо, нашему попечителю Белле Нисан.

В этом году премию «Признание» получил фотограф МХАТа, главный летописец художественного театра Игорь Александров, старейший актер театра им. Моссовета (он служит в этом театре 70 лет) Николай Лебедев, профессор кафедры мастерства актера высшего театрального училище им. Щепкина Марина Никольская (среди ее учеников Юрий и Виталий Соломины, Олег Даль, Станислав Любшин, Валерий Баринов, Василий Бочкарев) и многие другие уважаемые люди.

Соучредитель фонда актриса Мария Миронова вручала премию 98-летнему народному артисту Николаю Сергеевичу Лебедеву. И едва не прослезилась, когда представляла его.

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» наградил лауреатов премии «Признание»Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Мария рассказала, что начинал он служить искусству на сцене Театра юного зрителя еще до войны. С первых дней Великой Отечественной оказался на фронте. Был контужен, ранен, попал в плен. Было три неудачных побега, шесть концлагерей. Николай Сергеевич побывал в руках СМЕРШа.

Из-за того, что он был в плену в 1950-м году его не приняли во МХАТ. Дальнейшая его актерская судьба висела на волоске, если бы не участие Юрия Завадского, который пригласил Лебедева в театр им.Моссовета. В этом театре Николай Сергеевич служит уже 70 лет. За это время он создал десятки образов. Играл новые роли в спектаклях даже после того, как отметил 90-летие. Уникальный артист, сохраняющий ясный ум, прекрасную память и творческое долголетие.