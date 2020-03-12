Ленинградская область - крупнейший в России покупатель техники для тушения лесных пожаров

12 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал работникам 11 лесничеств ключи от 20 пожарных машин, бульдозеров, экскаваторов и тягачей. Это уже вторая передача спецтранспорта, приобретенного в прошлом году в рамках нацпроекта «Экология».

90% ТЕРРИТОРИИ ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

«Ленинградская область в 2019 году стала крупнейшим в России покупателем противопожарной техники, — отметил Александр Дрозденко. - При сохранении объемов финансирования, к завершению реализации нацпроекта «Экология», регион обновит парк лесной техники на 70%».

В прошлом году в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» для охраны лесов от пожаров и лесовосстановления Ленинградская область купила 175 единиц техники и оборудования на сумму 188,3 млн рублей. В 2020 году руководство региона планирует закупить еще 28 единиц пожарной техники на сумму 98,7 млн руб.

Обратим внимание, что в 2019 году на территории земель лесного фонда Ленинградской области возникло 282 пожара на площади 66,9 га при средней площади одного лесного пожара — 0,24 га. Это наименьшая площадь лесных пожаров в Северо-Западном Федеральном округе. Все пожары ликвидированы в течение первых суток обнаружения.

После вручения техники Александр Дрозденко провел рабочее совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года.

Глава региона отметил, что в Ленинградской области сформирована эффективная система раннего обнаружения и тушения лесных пожаров: действуют 71 пожарно-химическая станция с личным составом на пожароопасный сезон в 700 человек, развивается система видеонаблюдения, насчитывающая уже 153 камеры (охватывает более 90% территории региона), действует координирующий лесопожарные работы региональный центр диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес».

К ЛЕТУ ГОТОВЯТСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

10 марта заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко выступил с докладом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. С начала года в лесах страны ликвидировано 30 пожаров, что почти в 8 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а площадь, пройденная огнем, - более чем в 200 раз меньше площади прошлого года.

«Но предстоящий пожароопасный сезон также обещает быть сложным. Поэтому подготовку мы начали заблаговременно», - поделился обеспокоенностью Сергей Аноприенко.

Глава Рослесхоза отметил, что почти 33 миллиарда рублей в качестве субвенции на исполнение переданных полномочий были полностью доведены до регионов в начале декабря 2019 года, из них на охрану лесов предусмотрено 6,2 млрд рублей. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» регионы смогут закупить порядка 9 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования на сумму 3,2 млрд рублей.