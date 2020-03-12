Песков, который всегда говорил правду

Василий Михайлович Песков стал легендой еще при жизни. Он не лез в политику, хотя все его публикации были, по сути, предложением очевидной альтернативы давящей идеологии и практике «партийно-советской журналистики». Наполнял непривычным советскому читателю смыслом такие понятия, как любовь к отечеству, ответственность за свои собственные действия и свою страну. Единственный в истории журналист — лауреат Ленинской премии за авторскую работу, он, по сути, сформировал то, что сегодня называется экологическим мышлением.

В канун 90-летия со дня рождения мастера о нем вспоминает редактор-составитель своеобразной книги-памятники, сборника «Песковские чтения. Выпуск первый», изданной при поддержке Союза журналистов России, хранитель виртуального музея Пескова, председатель Клуба журналистов всех поколений «Комсомольской правды» Людмила Семина.

Как истинный сельский житель, он был человеком практичным. Фото: Личный архив В. М. Пескова

«ЗАПОВЕДНИКИ — ЭТО НАШ СТАЛИНГРАД СЕГОДНЯ»

Когда Песков только приехал в Москву в 1956 году и пришел в «Комсомолку», он потратил много сил на то, чтобы восстановить имя Пришвина как первооснователя письма о природе: был инициатором издания собрания сочинений Пришвина и учреждения премии его имени. Он видел себя продолжателем традиции Пришвина, никаким не первопроходцем. Хотя, конечно, Пришвин — все-таки писатель прежде всего, а Песков — журналист, репортер. Но не только. С самого раннего времени о природе он не только писал, он ее защищал и боролся за то, чтобы наша экологическая деятельность приобретала профессиональный характер.

Песков оставил 12 томов собрания сочинений, тысячи уникальных фотографий, альбомы, но главное — сформулировал важнейшие принципы взаимоотношения человека и природы, человека и космоса. Фото: Личный архив В. М. Пескова

В новой книге собраны самые разные истории о Пескове, особое место занимает рассказ о том, как он спас заповедную систему России. Это случилось в ноябре 2003 года. Тогда во все заповедники и национальные парки из Минприроды РФ пришла телеграмма за подписью замминистра, извещающая, что «дальнейшее функционирование этих учреждений признано нецелесообразным». Так, без каких-либо предпосылок, объявлений, и обсуждений одним махом было объявлено о ликвидации заповедной системы России, которая возникла еще в 1926 году. Разразился скандал, рассылка была дезавуирована министерством как ошибочная, но было понятно, что это всего лишь временное отступление, что министерство рано или поздно выведет заповедные территории из-под государственного контроля и разрешит использование их под застройку. 11 декабря 2003 года «Комсомольская правда» опубликовала под традиционной авторской рубрикой «Окно в природу» статью своего обозревателя Василия Пескова «Заповедники. Внимание, они в опасности», где все было названо своими именами.

Единственный в истории журналист — лауреат Ленинской премии за авторскую работу, он, по сути, сформировал то, что сегодня называется экологическим мышлением. Фото: Личный архив В. М. Пескова

Через две недели после публикации в Минприроды состоялось всероссийское совещание, куда пришел и Песков, но слова ему не дали.

«Заповедники — это наш Сталинград сегодня . Мы должны их отстоять», — сказал Василий Михайлович в разговоре с участниками совещания. Эти слова стали девизом последующей упорной борьбы. В нее включились десятки тысяч читателей «Комсомолки», за пару месяцев в редакцию пришли мешки писем.

Василий Песков с писателем и натуралистом Николаем Старченко, основателем журнала «Муравейник» вместе прошли по пришвинским и тургеневским местам. Тем временем люди писали по прямому призыву Пескова. А он сообщал в газете о мнении людей, публиковал обзоры почты. Когда в администрации президента заинтересовались мнением граждан, им пришлось отправить в редакцию просторный автомобиль, чтобы поместились все мешки с откликами. События разворачивались стремительно. 30 января Песков публикует вторую статью — «Заповедники у края беды», которая заканчивается прямым обращением к президенту вмешаться лично и исправить допущенную ошибку, пока не поздно. А ведь президент уже подписал злополучную поправку к закону!

Василий Песков и Агафья Лыкова. Фото: Личный архив В. М. Пескова

«Уважаемый Владимир Владимирович, это обращение к Вам — последняя надежда очень многих людей, озабоченных неясной перспективой эксплуатации лесов и судьбой особо охраняемых территорий. Вы подписали злополучную поправку к Закону. Считаем это серьезной ошибкой. Но ошибку можно исправить. Откровенное признание ее (кто в жизни не ошибается!) не роняет человека, наоборот, вызывает лишь уважение. Говорю это уверенно, потому что старше Вас и имею большой жизненный опыт. Все мы экологами не рождались. Новая человеческая проблема заставляет учиться на ходу». И далее — привел ясные аргументы и пригласил президента в редакцию побеседовать.

Тогда поправку к закону отменили. И через год Путин приехал в редакцию и встретился с Песковым, потом приглашал его в свою резиденцию, и всегда Василий Михайлович «наседал» на него со своей природоохранной тематикой. Я не знаю больше ни одного другого случая, когда бы журналист напрямую обратился через газету к президенту и добился отмены ошибочного решения.

Василий Песков (второй слева) и Юрий Гагарин. Фото: Личный архив В. М. Пескова

В 2011 году Путин подписал Концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года. К тому времени он уже побывал во многих заповедниках, пресса писала о его интересе к живой природе. Несомненно, в этом большую роль сыграли публикации Василия Пескова, его личное страстное отношение к защите нашего национального достояния — заповедников. Надо сказать, им он посвятил значительную часть своей жизни, участвовал в их развитии, регулярно рассказывал об их работе в популярнейшей телевизионной передаче «В мире животных», которую вел с 1976 по 2000 год, в личной рубрике «Окно в природу».

Участвовал в возрождении популяции бобров в искусственных условиях (теперь бобровая популяция восстановлена на территории всей Европы), его усилиями повысил свой статус заповедник в родной Воронежской области, носящий теперь его имя, там работает музей Пескова, в нем собрано более 5 тысяч артефактов; его основала кандидат биолоогических наук, исследователь его жизни и творчества Наталия Хлызова, седьмой год проводятся песковские чтения.

Там, на границе с заповедником, развеян его прах. А на сайте «Комсомолки» существует теперь наш виртуальный музей Пескова.

В 1964 году книге журналиста «Комсомольской правды» Василия Пескова «Шаги по росе» была присуждена Ленинская премия. Фото: Личный архив В. М. Пескова

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Первый очерк «Апрель в лесу» Василий Михайлович опубликовал в 24 года в воронежской молодежке, в 1954 году. Виной всему случай — показал фотографии попутчику, который оказался сотрудником газеты. Главным редактором тогда был Борис Стукалин, который позднее работал на руководящих должностях, в том числе и в ЦК КПСС. А тогда Стукалин попросил сделать подпись к снимку — вместо подписи получился очерк. До этого пера в руках не держал. Хотя рос на литературе, семья хотя и сельская, но книги ценила. В 1956 году стал работать фотографом в «Комсомольской правде». Тексты появлялись вместе с фотографиями, так возник его собственный, песковский жанр.

Как истинный сельский житель, он был человеком практичным. Поэтому с самых первых дней в текстах его практически не было ничего лишнего. Когда вышел «Таежный тупик», самый известный в истории газетный сериал о семье староверов Лыковых, филологи отмечали удивительный пример журналистского текста, в котором нет ни одного деепричастного оборота. Он всегда писал просто и конкретно. И это невероятно привлекало читателя с первых же текстов. Надо отметить, что в журналистику он пришел еще до «оттепели», когда стилистического разнообразия в газетах не было, все следовали строгому партийному шаблону, и его тексты о природе были глотком свежего воздуха, их читатели полюбили сразу. И позднее, во всех поездках, Песков отмечал детали, мелочи, обычно ускользающие от поверхностного зрения, из которых складывался образ, будь то маленькая речка или американская Аляска. Каждую тему должен был тщательно «оттоптать», без этого не двигался дальше. Если снимал зайца — полдня мог с этим зайцем разговаривать, чтобы получить нужный в итоге ракурс. Стрекозу мог снимать два часа.

Песков стал первым интервьюером Гагарина после приземления — об этом интересная главка в книге. И знаменитая фотография с Гагариным в самолете, несущем первого в мире космонавта для доклада Хрущеву. Полтора года Песков летал на вертолетах над cтраной и снимал с птичьего полета, потом фотографии вышли в альбоме «Отечество», в 1972 году. А книга «Шаги по росе», единственная в истории журналистская работа, удостоенная Ленинской премии — о ней интересный рассказ бывшего главного редактора «Молодой гвардии» Валентина Осипова, — стала классикой. При этом обласканный властью Песков оставался человеком исключительной скромности. В журналистике он считал важным результат и страстно включался в организацию практических действий. Яркий пример — проект «Речка моего детства». Песков написал очерк о своей малой родине, о речке, на которой вы рос. И предложил юным читателям не только сделать то же самое, но и составить перепись всех малых рек СССР. Договорился с Всесоюзной пионерской организацией, идею поддержали. «Зеленые патрули» по всей стране вели перепись, и она была составлена! Также по его инициативе был учрежден День птиц, и снова в авангарде были юные экологи.

Василий Песков, корреспондент газеты «Молодой коммунар», 1950-е годы. Фото: Личный архив В. М. Пескова

БОЛЕЗНЬ СОВЕСТИ

Песков оставил 12 томов собрания сочинений, тысячи уникальных фотографий, альбомы, но главное — сформулировал важнейшие принципы взаимоотношения человека и природы, человека и космоса. В книге мы приводим не сколько страницы его высказываний, из которых можно составить манифест достойного существования человека на земле. Песков был уверен, что природа, Земля и вселенная больше и шире, чем человек как вид живого. Человек оказывает сильное давление на природу и может помогать ей или, наоборот, губить ее. Сознание дано нам для того, чтобы сохранить землю и природу. Он призывал знать свое место в природе. Мы — всего лишь одна из ветвей многообразного мира.

«Природа выращивает в человеке чувство прекрасного, ею проверяются все эксперименты творцов. Главное — это радость подробного узнавания жизни».

И напутствие нам, современникам: «Со страдание к слабому — яркая человеческая черта. Болезнь совести свойственна только людям. Животные ее не ведают».

Опубликовано в журнале «Журналист», февраль 2020 г.