2020-03-12T18:06:54+03:00
Общество

Сергей Собянин посетил call-центр по ситуации с коронавирусом в Москве: Мы победим эту проблему

Как работает оперативный штаб и кто выдает больничные листы, побывавшим в неблагополучных странах
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы посетил call-центр Департамента здравоохранения города Москвы, открытый в связи с ситуацией с коронавирусом.Мэр Москвы посетил call-центр Департамента здравоохранения города Москвы, открытый в связи с ситуацией с коронавирусом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва прожолжает борьбу с коронавирусом. На Ходынском бульваре в спортзале школы № 1409 был открыт call-центр Департамента здравоохранения города Москвы, осуществляющий прием обращений граждан по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Он работает для регистрации людей, находящихся в режиме самоизоляции и выдачи больничных листов. Центр 12 марта посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Со всего мира поступают тревожные новости о коронавирусе.

Мы в Москве предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы эта инфекция не распространялась. Вы знаете, введены определенные ограничительные меры. Наибольшие усилия направлены на то, чтобы работать с группами риска.

Колл-центр был открыт в спортзале школы № 1409 на Ходынском бульваре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Колл-центр был открыт в спортзале школы № 1409 на Ходынском бульваре.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа риска - это граждане, которые вернулись и приехали из стран с неблагополучной ситуацией. Таких граждан мы предупредили, о том, что они должны находиться не менее 14 дней на домашнем карантине. Выдаем больничные листы при необходимости. Для того чтобы они знали полностью информацию, заявляли все необходимое, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Больничные листы привозят прямо домой, для этого нужно позвонить и оформить его по номеру call-центра Департамента здравоохранения Москвы.

Больничные листы, подготовленные тут же на месте, привозят прямо домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больничные листы, подготовленные тут же на месте, привозят прямо домой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Не надо ходить в поликлинику, не надо вызывать врача на дом. Позвоните, и вам доставят больничный лист на дом в течение двух дней. Сотрудники приезжают с дезинфицирующим средством и в маске, сверяют данные с заграничным паспортом и только тогда выдают больничный лист. Температуру у человека мы не меряем и не оказываем медицинскую помощь - для этого нужно вызывать врача, - рассказал Александр, сотрудник call-центр Департамента здравоохранения города Москвы.

- А какие нужно данные сообщить по телефону? - уточняю.

- Фамилию и имя, паспортные данные, номер полиса и дату выезда из страны, где активна инфекция. Именно от этой даты начинается отсчет 14-дневного карантина, а не от даты звонка.

Ежедневно операторы принимают по 5-6 тысяч звонков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежедневно операторы принимают по 5-6 тысяч звонков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Если человек живет в Московской области, но работает в Москве?

- Ему нужно будет забрать больничный в ближайшем МФЦ в Москве.

- А как закрыть больничный?

- Только в городской поликлинике. Просто прийти к дежурному врачу или терапевту.

Такой порядок выдачи больничных листов будет временным и действует до 1 апреля.

Горячая линия работает в Москве с 4 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Горячая линия работает в Москве с 4 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В сутки поступает около 5000-6000 звонков и горячая линия уже принимает не только звонки по поводу больничных листов, но вообще по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Ну и дальше будем наращивать наши усилия в борьбе с инфекцией.

Здравоохранение Москвы переведено на повышенный режим готовности. Созданы дополнительные больничные места для лечения внебольничной пневмонии.

Важно

- телефон горячей линии +7 (495) 870-45-09;

- сall-центр работает ежедневно с 8.00 до 21.00;

- список неблагоприятных стран: Китай, Иран, Южная Корея, Италия, Испания, Франция, Германия.

Телефон горячей линии +7 (495) 870-45-09. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телефон горячей линии +7 (495) 870-45-09.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только цифры

- Прием звонков осуществляют 200 операторов, являющихся сотрудниками центров госуслуг "Мои документы". Операторы дежурят посменно в режиме 2/2;

- с 4 по 11 марта операторы call-центра приняли 28 900 телефонных звонков от 22 200 граждан. Доля звонков с целью получения консультации составляет 54%;

- заполнено/проверено 10 300 анкет граждан, вернувшихся в Москву из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом. Из них 4 139 граждан запросили больничный лист или справку об освобождении от учебы, необходимую для самоизоляции в течение 14 дней.

Кстати

Последние данные по коронавирусом

В Москве подтверждено еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заражения. Один пациент был выписан после выздоровления, остальные проходят необходимое лечение.

Что еще

Дополнительно строится инфекционная больница в Новой Москве

- Сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы в Новой Москве. И дальше будем наращивать наши усилия. Буквально вчера мной был подписан указ об ограничении массовых мероприятий. Будем смотреть дальше, при необходимости будем ужесточать эти требования, - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, сейчас важно сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе. Именно поэтому были обращения к руководителям предприятий, к самим гражданам, к москвичам, чтобы максимально следовали тем предписаниям, которы выдают врачи.

- Только совместными нашими усилиями, мы справимся с угрозой распространения инфекции. Надеюсь, что ситуация будет и дальше под контролем, и, в конечном итоге, мы победим эту проблему, - сказал Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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