Шахматы: битва за корону без вируса

В то время, когда коронавирус отменяет чемпионат мира по фигурному катанию, закрывает футбольные лиги, грозит Олимпиаде и Евро-2020, только шахматы стараются не сдаваться. В Екатеринбурге 16 марта стартует одно из главных событий в календаре ФИДЕ – «Турнир претендентов». Главной наградой его победителю станет чемпионский матч с Магнусом Карлсеном за мировую корону.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список из восьми претендентов более, чем представителен. Призовой фонд солиден – 500 тысяч евро. Но главный соперник тоже серьезен – COVID-19. Шахматы вступили в борьбу с ним чуть ли не раньше всех остальных видов спорта. Турнир претендентов начался с небольшого скандала: Теймур Раджабов решил, что принимать в нем участие очень рискованно и отказался приезжать. Зато все остальные претенденты летят в Екатеринбург. Хотя, и с приключениями. Например, американец итальянского происхождения Фабиано Каруана не смог сразу вылететь в Россию: в США отменили авиасообщение с Европой, и главный фаворит турнира вынужден был искать обходные пути.

- Надеюсь, что замен, кроме Раджабова, не будет, и все доберутся до турнира, - отреагировал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. И рассказал, какие меры были предприняты для того, чтобы турнир не был отменен: от впечатляющей встречи участников в аэропорту медиками в масках и халатах, до менее эффектных, но очень важных мер.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Ситуацию мы отслеживаем ежечасно, - говорил Дворкович. - Следим, что происходит во всех странах откуда летят шахматисты, в местах стыковок их перелетов, и в конечно в Екатеринбурге. И если мы поймем, что риски чрезмерные, то будем предпринимать какие-то дополнительные шаги. Но сейчас мы не считаем риски критическими именно для этого турнира. Мы полностью следуем рекомендациям ВОЗ и МОК. И предпринимаемые касаются и условий питания и разделения потоков и прочее.

Впрочем, глава ФИДЕ оговорился, что в случае если правительство РФ или власти региона решат, что турнир не может быть проведен, то это безусловно будет выполнено.

Пока самой кардинальным шагом стало отделение зрителей от шахматистов. Изначально предполагалось, что в зале отеля «Hyatt» за шахматистами будут наблюдать 150 зрителей. Но потом было решено для болельщиков создать отельные зоны, где они смогут следить за шахматными битвами с помощью комментаторов.

Их на турнире будет трое, и все с громкими именами. Юдит Полгар будет комментировать на английском языке, Сергей Шипов - на русском и самая титулованная шахматистка наших дней Хоу Ифань - на китайском. «У нашего вида спорта есть особенность: основная масса болельщиков смотрит за ним по интернету. Так что в эпоху коронавируса мы можем продемонстрировать, как можно переживать за спорт, не выходя из дома», - рассказал директор турнира Альберт Степанян.

А центр шахматной жизни для болельщиков сместиться в сторону Конгресс-центра Екатеринбурга. Там будут организованы основные активности для них.

- В Конгресс-центре состоится Церемония открытия турнира, - рассказал чемпион мира Анатолий Карпов. – Там же состоится ряд мероприятий с участием детей, ветеранов, а так же мой «Кубок Карпова» по блицу для всех желающих.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так что в то время, когда коронавирус отменяет чемпионат мира по фигурному катанию, закрывает футбольные лиги, грозит Олимпиаде и Евро-2020, шахматы стараются не сдаваться.

Турнир претендентов

Участники: Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба - Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аниш Гири (Нидерланды).

Формат: круговая система, 2 круга, 14 туров

Контроль времени: (100 минут/40 ходов + 50 минут/20 ходов + 15 минут) + 30 секунд/ход. Запрещается предлагать ничью до 40-го включительно

Игровые дни: 17-19, 21-23, 25-27, 29-31 марта, 2-3 апреля. Тай-брейк: 4 апреля

Призовой фонд: €500,000