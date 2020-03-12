2020-03-12T18:21:33+03:00
Политика

Росгвардия вооружается пистолетом Лебедева

Новый короткоствол поступит в войска уже в этом году
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Впервые прототип ПЛ-15 был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2015».Впервые прототип ПЛ-15 был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2015».Фото: Александр БОЙКО
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Пистолет Лебедева (ПЛ-15) примут на вооружение спецназа Росгвардии в 2020 году. После пистолет поступит в оружейные комнаты других подразделений этого силового ведомства. Об этом стало известно по итогам прошедшей коллегии Росгвардии.

- Перспективный образец, разработка "Ижмаша", пистолет ПЛ-15 прошел предварительные испытания, показал себя с очень хорошей стороны. Преимущества пистолета в том, что он легкий, при этом магазин имеет большую емкость - 16 патронов у стандартного и 14 патронов у маленького образца. У пистолета есть возможность установки дополнительных элементов оборудования, он очень функциональный, удобный, может использоваться для скоростной стрельбы, имеет высокую точность попадания, - отметили в Росгвардии.

Отметим, что достоинства нового российского боевого пистолета ранее отметил американский журнал The National Interest. Американцы назвали ПЛ-15 «квантовым скачком», сравнивая его с устаревшим пистолетом Макарова (ПМ).

Говорят, что новый короткоствол Росгвардии, который разработал конструктор Дмитрий Лебедев рассчитан на 10 тысяч выстрелов. Впервые прототип ПЛ-15 был представлен на военно-техническом форуме «Армия-2015». Пистолет, который оснащен планкой Пикатинни для монтажа дополнительных тактических устройств, сразу заинтересовал специалистов Росгвардии и ФСБ России.

Дмитрий Лебедев держит в руках ПЛ-15 с присоединенным глушителем. Фото: Александр БОЙКО

Дмитрий Лебедев держит в руках ПЛ-15 с присоединенным глушителем.Фото: Александр БОЙКО

Напомним, что Вооруженные силы России выбрали на смену ПМ пистолет 9-мм "Удав", который разработал конструктор ЦНИИТОЧМАШ Иван Козлов. Первая партия "Удавов" поступила на вооружение Российской армии в 2019 году.

Технические характеристики ПЛ-15

Длина: 180 миллиметров

Высота: 130 миллиметров

Калибр: 9х19 миллиметров

Емкость магазина: 14 патронов

Малая толщина - одна из отличительных черт этого оружия. В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки - 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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