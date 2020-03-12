Врио главы Чувашии рассказал о борьбе с коронавирусом в Чебоксарах

Как сообщил в эксклюзивном интервью «Комсомолке» врио главы Чувашии Олег Николаев, в его регионе для борьбы с коронавирусом приняты «все возможные меры»:

— У нас давно создан штаб [по борьбе с коронавирусом], мы взаимодействуем с федеральным штабом [под руководством вице-премьера РФ] Татьяны Голиковой. Соответственно, мы провели все необходимые мероприятия по недопущению коронавируса: развернули наблюдение, организовали тотальный мониторинг прибывающих из-за границы.

По словам Николаева, в его регионе международных аэропортов нет — поэтому «приходится очень плотно взаимодействовать с туристическими и авиакомпаниями, чьи клиенты прибывают в Чебоксары через аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Москвы». Так, в двухнедельном карантине были изолированы восемь граждан КНР, приехавших в Чувашию для работы на одном из предприятий, построенных инвесторами из Поднебесной.

— Провели через карантин первую группу прибывших в Чувашию китайцев — слава Богу, с ними всё нормально, — рассказал и.о. главы региона «Комсомолке» об этом эпизоде. — Естественно, обеспечены все необходимые запасы в учреждениях здравоохранения: и лекарств, и средств защиты, и прочего. Работа организована, она носит системный характер, на этой неделе у нас запланировано очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Полную версию интервью с Олегом Николаевым, недавно назначенным и.о. главы Чувашии, читайте на сайте kp.ru в ближайшее время.