2020-03-12T19:15:49+03:00
Общество

Бесконтактная доставка в Яндекс.Еде: Курьер оставит заказ под дверью, чтобы не допустить распространение короновируса

Такой способ доставки намного безопаснее походов в магазины и кафе
Анастасия КУРДЮКОВА
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ДОСТАВКУ ПОДТВЕРДЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ

В сервисах доставки продуктов и еды ввели дополнительные меры, чтобы обезопасить клиентов от распространения коронавируса и других простудных заболеваний.

Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка перешли на бесконтактный способ доставки. Если по каким-то причинам вы не хотите лично встречаться с курьером, можно попросить оставить заказ у двери квартиры. Этот способ доставки нужно указать в комментарии к заказу.

- В Яндекс.Еде нет наличного расчета, все заказы заранее оплачены картой, поэтому курьерам и пользователям необязательно встречаться лично. По просьбе клиента курьер может аккуратно оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону. Вы сами заберете заказ, когда курьер уйдет, - сообщили в сервисе.

Раньше россияне таким способом доставки пользовались редко. В основном только семьи с маленькими детьми, когда переживали, чтобы звонок в дверь не разбудил спящих карапузов. Менее одного процента заказов содержали такие просьбы.

КУРЬЕРАМ ВЫДАЛИ АНТИСЕПТИКИ

- Все курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды, получили рекомендации, соблюдение которых поможет снизить вероятность заболевания вирусными инфекциями. Курьерам рекомендовали чаще мыть руки, воздерживаться от рукопожатий, пользоваться обеззараживающими гелями – их можно бесплатно взять в офисах курьерских служб - и обращаться к медикам при малейших признаках плохого самочувствия, - отметили в Яндексе.

Готовые блюда, как и любые продукты и бытовую химию, также можно заказать в Яндекс.Лавке, работающей в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В ассортименте представлено все тоже самое, что в магазинах у дома и офиса.

- Я простыла, поэтому лишний раз не хочется никуда выходить, чтобы еще больше не заболеть. Но продукты покупать нужно. Бесконтактная доставка очень выручает. 15 минут и заказ из лавки уже под дверью. Я бы дольше собиралась, - отметила жительница Питера Евгения Апостолова.

- Когда не хочется готовить, заказываю доставку еды из кафе. Сейчас это услуга как нельзя кстати. Во-первых, никуда не нужно ходить. Во-вторых, покупку заранее можно оплатить картой. А в кафе по выходным часто просят рассчитываться наличными, которые являются рассадником инфекций, - говорит москвичка Елена Чернова.

ВАЖНО

Бесконтактная доставка доступна во всех городах, где работает Яндекс.Еда: в Москве, Санкт-Петербурге, Алматы, Барнауле , Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Нур-Султан, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Туле, Тольятти, Томске, Тюмени, Уфе, Челябинске и Ярославле.

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