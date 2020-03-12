2020-03-12T21:06:20+03:00
Общество

Главный храм Вооруженных сил РФ: на витражах — изображения военных наград России и Советского Союза

Министр обороны Сергей Шойгу объяснил историческую значимость возведения собора
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Перед началом церемонии установки купола на Главный храм Вооруженных сил России, ноябрь 2019 г.Перед началом церемонии установки купола на Главный храм Вооруженных сил России, ноябрь 2019 г.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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За 75 лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне, не было построено ни одного храма, посвященного этой круглой дате, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда». Хотя на Руси всегда строились храмы в ознаменование побед в войнах и в память о защитниках Родины. Поэтому было принято решение возродить эту славную традицию и возвести в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы первый в истории современной России православный собор - Главный храм Вооруженных сил РФ.

«Считаю абсолютно правильным, оправданным появление такого храма в ознаменование этой Великой Победы. Хорошие дела нужно делать во имя или в ознаменование чего-то. В данном случае это 75 лет Победы. И такое сооружение давно надо было сделать», - добавил министр.

Сергей Шойгу напомнил, что в советское время открывались музеи и памятники, посвященные истории Великой Отечественной войны, в частности, скульптура «Родина-мать зовет!» и памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также мемориальный комплекс «Брестская крепость».

Причем, на витражах Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» изображены российские и советские военные награды.

«На витражах на потолке есть отдельные награды. Вокруг главного витража написано: «За веру и верность», «За храбрость». Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в храм, так или иначе вспоминали что-то свое, что-то очень личное, что их бы задевало и заставляло прийти сюда еще раз», - пояснил глава Минобороны.

Напомним, Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).

Возводится собор на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций. Ранее глава военного министерства сообщил, что на строительство Главного храма ВС РФ пожертвования внесли более 90 тысяч частных лиц и предприятий.

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