Зачем модельеры Гуччи заставили мужчин переодеться в женщин?

Всемирно известный бренд показал, как должен выглядеть мужчина в 2020 году. Ключевое слово – «должен», потому что именно модельеры создают часть нашей реальности.

Объективно, нет ничего ужасного в том, что десяток физически недоразвитых мужчин переоделись в женские платья. Комедии «с переодеванием» или «комедии положений» известны со времен Шекспира. Но, в этом случае, никто не собирался никого смешить. Все очень серьезно. Как пояснили представители модного дома Гуччи, сам показ под названием «Мужское множественное число» посвящен «токсичным стереотипам, формирующим мужскую гендерную идентичность». Любопытно, что перед показом был состряпан в письменном виде «манифест против токсичной маскулинности». В сути своей, очень токсичный и маскулинный манифест, кстати, исполненный абсолютно по Оруэллу – «свобода — это рабство».

По словам авторов коллекции, показ был посвящен «токсичным стереотипам, формирующим мужскую гендерную идентичность».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И так, что предписывал всем нормальным манифест от повелителей моды:

«Пришло время быть мужчиной, практикующим самоопределение, без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Мужчиной, который способен найти связь со своей хрупкостью, нежностью и трепетанием. Мужчиной, стоящим на коленях перед покорностью, который принимает страх и его шипы. Мужчиной, полным доброты и заботы».

Наверное, нет смысла подробно разбирать кокаиновый бред гомосексуалистов, выкупивших в 80-х годах модный дом у наследника вполне традиционной итальянской семьи Маурицио Гуччи. Интереснее понять, зачем и для чего сексуальную девиацию всего за 30-40 лет превратили в норму? Я не верю в стихийность этого процесса, он явно регулируется «сильными мира сего», в противном случае, геев по-прежнему бы «лечили» электричеством, как делали это в Англии в 60-х годах, или сажали в тюрьму, как в Ирландии еще в 90-х.

Думаю, происходящее лишь вторая часть чудовищного социального эксперимента, который должен откорректировать мироустройство всего человечества. Планета перенаселена. Перенаселение и вымирание цикличны, это заметил еще сэр Мальтус. Из-за прогресса, антибиотики стали доступны даже в недрах черной Африки, Китая или Индии, и схема «десять родились - трое выжили» в 21-ом веке уже не работает.

Традиционные общества не собираются даже в теории сокращать свою рождаемость и рано или поздно, но поглотят или переформатируют мир «золотого миллиарда». Что мы и наблюдаем сейчас в Европе в связи с массовым притоком мигрантов. Но в этой неизбежности есть важная деталь.

Мигранты едут в Европу не только за пособиями – между миром «золотого миллиарда» и самыми архаичными обществами существует устойчивая обратная связь, в которой условные «европейские ценности» или «американские» доминируют. Являются ориентиром. Мы, например, не носим одежду «модных домов Ирана». Все, грубо говоря, «носят Гуччи» или «носят Прадо» и в светской Сирии, и в достаточно фундаменталистской Ливии – видел. Если эти бренды приправить гейским флером, как одеяла для индейцев оспой, схема сработает, и быстрее, чем кажется многим. Потому что сексуальные отношения между мужчинами в жестких традиционно-религиозных странах, где запрещен секс до брака, распространены несколько больше, чем думается многим. И тот, кто решил применить эту схему сокращения рождаемости, знает это прекрасно и все просчитал.

Но первыми на этом пути «трансформации гендерных ролей» падут так называемые «белые цисгендерные мрази членоугнетатели». Обычный исход любых революционных процессов, идущих поперек процессов эволюционных.

Единственное, что могут сделать нормальные мужики – брезговать носить одежду таких брендов, чисто из мужской солидарности. Гомосексуалисты, обсевшие модельный бизнес, как мухи раздавленный арбуз, не в курсе, что в мире есть множество фирм, которые выпускают гражданские и туристические варианты военной формы и снаряжения. Стоят они дорого, но и носятся не «от коллекции до коллекции», а пять и десять лет. И в этой «битве на косметичках» мы еще посмотрим, кто кого гендерно переформатирует.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Одна корова говорит другой:

- Ты знаешь, зачем люди нас кормят? Они получают от нас молоко, а когда мы состаримся – убивают и делают из нашего мяса котлеты.

- Как ты меня достала, подруга, со своей конспирологией!