Коронавирус - он, как Крокодил из «Мойдодыра»: умывайся, и можно не бояться его!

Как правильно рассказать ребенку о том, что это за коронавирус, нужно ли его бояться, как развеять уже возникшие страхи и приучить заботиться о себе «КП» разъяснила Марина Розенова, доктор психологических наук, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии МГППУ:

- Если сам взрослый-родитель не паникует, то и ребенок будет спокоен, ведь вы для него образец мышления, - напоминает эксперт. – В ситуации с коронавирусом главное, говорить, как есть. Объясните, что существуют такие особенные клетки – вирусы, из-за которых люди могут заболеть. Рассказывайте на таком уровне, такими словами и с такими примерами, чтобы ребенок мог понять. Объясните, что для если вести себя определенным образом, то можно не бояться. Подробно напомните основные принципы гигиены, как правильно мыть руки и нос, особенно возвращаясь с улицы и из школы (сада), почему важно уйти из мест, где много кашляют, почему важно стараться себя спокойно вести, пить теплую водичку и витамины. Дети обычно охотно включаются в новые правила, особенно, если родитель говорит не жестко, не давяще, а в форме игры или увлекательного сценария. Подчеркните, что таким образом ребенок сам совершает действия для своей безопасности. Расскажите о мерах, которые принимают разные страны в мире. Это укрепит рациональность и мышление ребенка, расширит его кругозор. Постарайтесь обойтись без вранья и чрезмерного упрощения, примитива. Дети умнее, чем нам кажется.

- Для ребенка важно получать постоянную поддержку и внимание от своего родителя, - считает психолог. – Внимательно следите за его настроением, вовремя подбодрите, успокойте, вселите уверенность, что любые трудности, опасности и неприятности - просто нужно пройти и пережить и мы с этим справимся. Обязательно говорите ребенку, что он не один, что его любят и защищают.

Важно!

Обращайте внимание, появляются ли у ребенка новые страхи, усиливаются ли прежние.

Если чувствуете, что страхов становится больше – попросите ребенка нарисовать их, обсудите потом рисунок. Поиграйте, что он может сказать своему страху, что противопоставить ему. Этот прием активно используют в психотерапии, в процессе рисования и обсуждения внутренние тревоги выходят наружу и состояние улучшается.