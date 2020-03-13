Век премьеры не видать: Кинопродюсер Харви Вайнштейн проведет за решеткой остаток жизни

11 марта продюсера, приложившего руку к созданию таких картин, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Город грехов», «Убить Билла», и многих-многих других приговорили к 23 годам тюремного заключения. Такая цифра нарисовалась по итогам рассмотрения обвинений в «преступных сексуальных действиях первой степени» (20 лет) и «изнасиловании третьей степени» (3 года). Суд Нью-Йорка мог впаять 67-летнему ветерану кинобизнеса и больше, но учел его состояние здоровья (кстати, на следующей неделе Харви стукнет 68). Но это еще не все: продюсера могут экстрадировать в Лос-Анджелес, где ему уже предъявлены новые обвинения - якобы в 2013-м кинодеятель изнасиловал там одну даму и нагло приставал к другой. Значит, срок может увеличиться. То есть даже в самом лучшем случае Вайнштейн если и доживет до выхода на свободу, то покинет камеру 90-летним старцем. Как же один из самых влиятельных кинодельцов докатился до столь плачевного финала?

«Не помню, как он снял штаны...»

Итак, целая дивизия актрис в 2017 году обвинила продюсера в «преступных посягательствах» на сексуальной почве, шантаже и прочих ужасах. Еще в середине декабря 2019 года стало известно, что юристы Харви договорились о мировой с десятками якобы жертв. Девушки согласились получить по своим гражданским искам 25 миллионов долларов (на всех) и замолчать. Сделка получила предварительное одобрение всех сторон. В списке персон, которых должен был обогатить Харви, более 30 актрис и бывших сотрудниц Weinstein Company. Тогда почему состоялся суд? Дело в том, что после шквала обвинений в мае 2018 года Харви добровольно сдался властям, после чего был арестован. И кроме тех, с кем он сумел договориться, есть и другие.

В ходе январских слушаний рассмотрели обвинения, с которыми выступила бывшая помощница продюсера Мими Халеи - по ее словам, Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в своем доме в Нью-Йорке в 2006 году.

Была и другая заявительница, она фигурирует как CW-1 (Court Witness-1, то есть «Судебный свидетель-1»). Согласно документам, Харви изнасиловал CW-1 в отеле в Нью-Йорке в 2013 году.

Актриса Аннабелла Шиорра (в кадре с партнером по сериалу «Клан Сопрано» Джеймсом Гандольфини) рассказала в суде о том, как ее насиловал Харви. Фото: Кадр из фильма.

Почти все фамилии свидетельниц держались в секрете, но некоторые решили заговорить открыто. Одна из них - актриса Аннабелла Шиорра («Клан Сопрано», «Куда приводят мечты»). В суде женщина вспомнила, как Вайнштейн якобы пришел к ней после одной из вечеринок.

- Он отвел меня в спальню и толкнул на кровать, - вспоминала актриса. - Я не могу точно сказать, когда он снял штаны... Я пыталась стащить его с себя, я пинала его, но он взял мои руки и заложил их мне за голову, чтобы удержать их, забрался на меня сверху и изнасиловал.

Когда адвокат киномагната спросила, когда это произошло, Шиорра ответила витиевато, но, мягко говоря, не слишком конкретно: «Я заблокировала большую часть этой половины своего разума». На вопрос о том, обратилась ли она после этого инцидента в полицию или больницу, свидетельница ответила отрицательно. Почему? А потому, «что он был ее знакомым».

Жертва медиаатаки

Обычно для таких дел голливудские акулы уровня Вайнштейна нанимают лучших адвокатов. Но все его защитники уволились. Один из успешнейших в США адвокатов, Бенджамен Брафман, жаловался, что Харви «постоянно шастал» по офису, донимая его беспрерывными расспросами. Брафман обиделся и ушел. Другой, профессор Гарвардского университета Рон Салливан, поступил так же, потому что студенты начали бастовать против его назначения деканом. Еще один, Хосе Баез, взял самоотвод прямо в суде, заявив, что ему попался «неоправданно сложный клиент».

Тогда Харви нанял малоизвестную Донну Ротунно, специализирующуюся на делах об изнасиловании. Ротунно сразу же начала раздавать интервью, подчеркивая, что Вайнштейн стал жертвой «пристрастной медиаатаки».

- Если я приду в полицейский участок и скажу: «Джон Д. продал мне девять килограммов кокаина», но у меня нет кокаина и других доказательств, полиция сразу скажет: «Вы сошли с ума, до свидания», - привела пример адвокат в одном из интервью. - Но если я приду к ним и скажу, что Джон Д. меня изнасиловал, то они не зададут никаких вопросов.

Основными козырями защиты была переписка Харви с «жертвами». Почти со всеми он продолжал поддерживать отношения и переписываться. Почему они не шли в полицию, а продолжали мило общаться?

Столкнулся с оленем

Сам Вайнштейн отрицал обвинения, настаивая, что все было по любви. Правда, выглядел продюсер по ходу разбирательства так себе - он осунулся, еле-еле передвигался на ходунках. Говорили, что машина Харви столкнулась с оленем (в Штатах подобные ДТП не редкость) и он перенес тяжелейшую операцию на позвоночнике. Но не стоит забывать, что дело касается киноиндустрии, где спецэффекты могут бодрого мужика превратить в инвалида.

Вот и дюжина присяжных, в которой, кстати, мужчин было больше, чем женщин, жалеть «попавшего под оленя» не стала. Увы, в этом проекте маэстро Вайнштейна спецэффекты оказались не на высоте и на «Оскар» не потянули…