И нашел он успокоение в капусте…

Но, как говорил красноармеец Сухов, «лучше, конечно, помучиться».

С этой целью берем семена кумина и втыкаем их в капусту - одно за другим, штук 80 - 100, по всей поверхности. Надо иметь в виду, что у семян один край более тупой, а второй поострее. Вот его-то мы и вонзаем в капусту. Если перепутать, ничего не получится, а вот пальцы можно поранить.

Работа довольно дурацкая, в рецепте (за него спасибо шеф-повару московского ресторана Divine Николаю Федотову) никакого кумина вообще-то нет, но с ним капуста становится более ароматной. Да и сам процесс хоть и длительный, но с явно выраженным терапевтическим эффектом: отвлекает от биржевых сводок и новостей о коронавирусе.

Кстати, когда вынем кочан из духовки, это еще не все, самое интересное только начинается. Даем капусте остыть и разрезаем на восемь равных сегментов. Сегменты будут норовить развалиться, но мы не лыком шиты: мы их проткнем зубочистками, так они сохранят форму.

Каждый сегмент теперь нужно обжарить с двух сторон на очень горячей сухой сковороде - выглядеть капуста будет так, будто только что с костра.

Осталось соус подобрать. Самый простой и надежный вариант: пассеруем на оливковом масле лук до прозрачности, добавляем такое же количество измельченных шампиньонов, минут через пять перекладываем в чашу блендера. Плюс сливки, соль, черный перец, взбиваем, пропускаем через сито.

Важный нюанс: выбирайте не очень крупный кочан и не слишком плотный, а то не пропечется и будете меня ругать, а оно нам надо? Время нынче такое - лучше не ругаться.