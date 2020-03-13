Ты замуж за него не выходи, не выходи

Говорят, секрет удачного замужества - это сам муж, вот почему так важно не ошибиться и не нарваться на неликвид.

Чтобы не ошибиться в выборе спутника жизни, прислушайтесь к своей интуиции и ознакомьтесь с признаками мужчин, которые вряд ли сделают вас счастливой. Ну и заодно с комментариями лидера общественного движения «Фривольная Россия» Александра МОНОГАМОВА.

Он не страдает по бывшей

С момента его предыдущих отношений прошло меньше месяца, а он уже познакомился с вами? Не слишком ли быстро угасли чувства к некогда любимому человеку? А может, и не было никаких чувств, просто мужчина привык менять партнерш, как футболки?

Расспросите его о бывшей подруге и посмотрите на реакцию. Если начнет критиковать и унижать ее, будьте уверены: то же самое он будет говорить о вас спустя время.

А. М.: Лучше пусть он будет время от времени вспоминать свою бывшую с нежной грустью и уважением: «Отличная ведь женщина была, сам не понимаю, почему меня от нее к тебе потянуло». Зато будьте уверены: то же самое он будет говорить о вас спустя время, вам наверняка будет очень приятно.

Он слишком очарован собой

Если ваш мужчина - не Филипп Киркоров, но при этом его телефон забит селфи, стоит задуматься, а не нарцисс ли он. И не переходит ли его здоровая любовь к себе в самолюбование. И если все разговоры вашего спутника сводятся к подробному описанию его чувств и переживаний, а когда дело доходит до вас, ему становится неинтересно, бегите от такого не раздумывая. Мир этого типа всегда будет вертеться вокруг него самого, а вы будете лишь поправлять ему челку и заменять фотографа во время ваших совместных прогулок.

А. М.: Вот тут интересный момент: мужчина следит за собой - сразу нарцисс. Чуть менее внимателен к своей внешности - мужлан неотесанный. Купил себе новые туфли - пижон. Долго носит старые - «фу, он такой неопрятный, мне с ним в люди выйти стыдно». Сделал модную стрижку - слишком хочет нравиться женщинам. Не сделал - неандерталец. Желаем успехов в поисках идеала.

Вам категорически не нравится его родня

Не зря говорят, что первое впечатление - самое верное. И если родственники вашего мужчины сразу не пришлись вам по душе, не думайте, что сможете наладить отношения в будущем. Обычно мы сразу чувствуем, доброжелательно ли настроены к нам окружающие. Надменность, ехидство, скепсис и раздражение членов семьи любимого будут видны невооруженным глазом. Почувствовали холодок с их стороны - подумайте многократно, стоит ли связывать свою жизнь с неприятными вам людьми.

А. М.: Знаете, деточка, «холодок с их стороны» - это в том числе повод призадуматься: а правильно ли вы попытались войти в эту семью? Может, не они вам не подходят, а вы им? И ему тоже. Попробуйте как-нибудь иначе. Ну или поищите мужчину с более приятной родней.

Ваша самооценка рядом с ним падает

Возможно, ваш избранник не критикует вас напрямую, но постоянно дает понять, что вы неидеальны, несовершенны и могли бы быть лучше. При этом он с восторгом отзывается о других женщинах в вашем присутствии. В результате вы ощущаете себя уродиной и неудачницей, а он - на седьмом небе от счастья! Что ж, поздравляем, вам попался мужчина с низкой самооценкой, который пытается повысить ее, принижая ваши достоинства. Скорее всего, он думает, что недостоин вас, вот почему ему непременно нужно «поставить вас на место». Хотите, чтобы это продолжалось и после замужества?

А. М.: Правильно, лучше найдите себе некрасивого, туповатого кавалера, ненавидящего женщин и постоянно критикующего их внешность. На его фоне будете чувствовать себя Анатолием Вассерманом, а на фоне остальных женщин - наипервейшей красавицей. Для самооценки - самое то.

Он как раз собирается развестись

Иногда нам встречается практически идеальный мужчина с маленьким недостатком - наличием законной супруги. Обычно такие типы начинают уверять, что давно не живут в браке и вот-вот разведутся. Но даже если отношения пары действительно сошли на нет, подумайте, разве нормальный мужчина будет заводить роман на стороне, будучи женатым? И не означает ли это, что он, как говорится в известной поговорке, хочет одновременно усидеть на всех стульях и выбрать самый удобный? Иными словами, он просто поступает нечестно по отношению к вам обеим.

А. М.: А мужчина, который, встречаясь с вами, твердо заявляет, что разводиться не собирается, вас больше устроит?