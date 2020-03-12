Украина побила своего доброго клоуна, захотевшего мира

Сивохо ударили по лицу. Это уже не шутки. Хоть он и клоун, но клоун добрый. Мне он всегда нравился. В нем есть что-то трогательное. Мне все кажется, что он грустит даже тогда, когда смеется.

Но сегодня Сивохо человек державный. Из разных шоу и клоунад он попал в кресло советника Президента по вопросам национальной безопасности и оккупированных территорий. О-го-го!

Но несмотря даже на это, какие-то бородатые люди, которые воевали на Донбассе против жителей Донбасса, пришли сегодня на официальное мероприятие «Платформа примирения», которое придумал добрый Сивохо, имея ввиду мир на Донбассе, имея ввиду, что хватит уже убивать наших братьев и сестер, что на Донбассе живут добрые люди, которые готовы искать пути примирения, несмотря даже на всю ненависть украинских нацистов по отношению к ним, так вот пришли эти бородатые люди на мероприятие и ударили по лицу советника президента, и сбили его с ног, и топтались по доброму клоуну Сивохо.

Сволочи. Что он вам сделал?

А что ж президент? Да ничего. А что он может? У него Аваков (глава МВД Украины, - ред.) главный полицейский. А те бородатые уроды, которые топтали сегодня доброго Сивохо, они из «Национального корпуса», который создан на деньги Авакова и финансируется сегодня Аваковым.

Что может Зеленский? Да ничего он не может. Может сегодня пост какой-нибудь написать в Инстаграм.

Да и проблема ведь, гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь те, кто уверен, что он на войне и воюет с Россией, имеют сегодня на Украине колоссальную поддержку украинцев. Они, конечно, так же хотят мира, но они уверены, что на нас напала Россия. И как Вы сейчас всем им скажете: «Это - не война с Россией, это - внутренний конфликт: киевляне, львовяне, полтавчане, сумчане воюют с дончанами и луганчанами»?!

Это ведь все равно, что сказать, что мы, народ Украины, нелюди и сволочи, которые уже шесть лет усиленно трудимся над тем, чтобы убивать наших сограждан, и что мы убиваем их и их детей, т.е. что мы - нечто вроде фашистов.

А Сивохо вдруг взял, да начал говорить эту правду. Добрый человек. Наивный.

Тут ведь вот еще какой аспект имеется. Те, кто уверен, что он на войне против России, готовы и в самом деле к битве до конца. И это естественно. Любой нормальный человек, будучи патриотом своей страны, обязан защищать свою Родину не жалея живота своега и до последней капли крови.

Те же, кто считает происходящее на Донбассе Гражданской войной, они находятся в ужасе от происходящего и готовы умолять одну и другую сторону конфликта остановиться, одуматься, прекратить.

А это две принципиально разные по силе позиции. Ибо те, кто «защищает Родину», всегда сильнее тех, кто видит, что Родину защищать не надо и что никто на нас не напал, что надо просто остановить братоубийственную бойню.

А если еще учесть и тот факт, что 70% украинцев уверены-таки в том, что на Украину напала Россия, то силы тех, кто сегодня бил по лицу Сивохо, становятся гораздо и гораздо больше, чем силы тех, кто ищет мира.

Снова не получается. Ибо если не будет смелости у власти признать, что мы все эти шесть лет, платя военный сбор, всей страной принимали участие в целенаправленном убийстве своих же братьев и сестер, что мы виновны в крови невинных, то ничего не получится - войну не остановить. Ибо народ Украины не позволит этого сделать, если он убежден, что против него осуществляется агрессия.

Народу надо объяснить, что ему врали все эти шесть лет, что сам народ – есть народ убийца. Пусть даже и по причине обмана, который начался на Майдане.

Если хватит на это духу у Зеленского, тогда есть шанс.

Если духу не хватит, то Аваков и дальше будет куражиться, и граждане будут на его стороне.

Опубликовано на странице Василия Волги в Фейсбук.