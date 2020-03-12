«От 130 кг осталось 97!» - звезда Comedy Woman Ангарская очень быстро похудела

Артистка телешоу Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская после недавнего развода исхудала. Удалось ей это не сразу, но результат отличный. После развода она не только похудела, но и стала успешным блогером и участницей «Последнего героя». С необитаемого острова Надя прилетела недавно – там она потеряла 8 кг, но это и понятно: еду добывала сама, было много физических нагрузок.

До этой эффективной для похудения поездки Ангарская занималась с тренером в спортзале и соблюдала интервальную диету 8/16: то есть после ужина отсчитывала 16 часов до завтрака, а в промежутке ничего не ела.

Между прочим, о том, как похудеть Надежда Ангарская задумывалась еще в студенческие годы. Ведь по специальности она математик - системный программист, в качестве дипломного проекта Надя хотела разработать универсальную диету для тех, кто мечтает сбросить лишние килограммы.

Надежда Ангарская.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Идеальным результатом Ангарская хвастается только сейчас, обращаясь и к тем, кто критикует ее чрезмерное похудение: «Какой вам нравится Ангарская? Весом 130 кг? А после родов ещё больше? Вы за бодипозитив? А я нет! Когда-то даже отдавала последние деньги на зал. Потому что тяжело жить в теле весом 130 кг! Невозможно быть здоровым человеком с такими цифрами: люди, у которых проблемы с инсулином поддержат меня. Есть девушки, для которых, так получилось, я стала мотиватором, примером. Только собой я стала гордиться недавно, хотя повод есть: от 130 кг осталось – 97!»

Еще раньше Ангарская начала придерживаться правильного питания: отказалась от сахара и мучного, колбасы и сосисок (и другой ненатуральной продукции), старалась есть как можно больше овощей. Если к лету Надежда похудеет еще больше, тогда мы ее и узнавать перестанем на экране.