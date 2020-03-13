2020-03-13T00:14:08+03:00
Экономика

«Цены на нефть рано или поздно все равно бы упали»

Россия была готова к последствиям выхода из сделки ОПЕК+
Влад СМЕРТИН
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Заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАССЗаместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин. Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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Заместитель министра энергетики Павел Сорокин дал большое интервью агентству Reuters о ситуации с ценами на «черное золото». «Комсомолка» выбрала ответы на самые важные вопросы.

Как повлиял коронавирус на нефтяной рынок?

- Вирус вызвал сильные панические настроения, которые в первую очередь ударили по мобильности. А спрос на транспорте - один из основных источников спроса на нефть, до 60%. При этом коронавирус перекинулся на другие страны, и оценить эффект на спрос невозможно. Сейчас мы ожидаем, что мировой рост спроса на нефть может сойти на ноль.

Почему Россия отказалась сокращать добычу?

- Мы предлагали продлить действующее сокращение на квартал, чтобы оценить реальный ущерб от коронавируса. Вариант других стран - срезать еще 1,5 млн баррелей в сутки. На Россию приходилось бы примерно 300 с небольшим тысяч баррелей, то есть текущие сокращения пришлось бы удвоить. Мало того, что мы считаем такие меры избыточными, так это еще и технологически сложно осуществимо.

Что будет дальше?

- Краткосрочное падение до $30 за баррель было предсказуемо. Мы прогнозируем возвращение к $40 - 45 во второй половине года, а в следующем - $45 - 50, если не произойдет форс-мажоров. Все сценарии были просчитаны. Даже согласись мы сейчас на снижение добычи, рано или поздно все равно пришли бы к падению цены до $40 и ниже.

Происходящее - это ценовая война?

- Мы сейчас ни с кем ценовой войны не ведем. Выступаем исключительно за стабильный рынок. Такая ситуация приведет к оздоровлению рынка и тому, что уйдут проекты с дорогой стоимостью.

КСТАТИ

В нефтяную войну официально включились еще три страны. ОАЭ, Ирак и Кувейт заявили о намерении не только нарастить добычу, когда в апреле перестанет действовать сделка ОПЕК+, но и продавать нефть со скидкой. Ирак уступит 5 долларов с барреля, а Кувейт - все 6. Такое же решение чуть раньше озвучила Саудовская Аравия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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