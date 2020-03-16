«Яндекс.Деньги» запустили денежные переводы через Telegram

Россияне с каждым годом все чаще отправляют денежные переводы друг другу с помощью смартфонов, теперь такая возможность доступна и пользователям популярного мессенджера Telegram.

Сервис онлайн-платежей «Яндекс.Деньги» первым в России запустил денежные переводы через Telegram. Это очень удобно и совсем не сложно: нужно просто добавить в свое сообщение номер банковской карты, и мессенджер автоматически покажет прямую ссылку на страницу «Яндекс.Денег», с которой можно быстро отправить перевод.

Там уже будут указаны данные отправителя, и вам останется остается только выбрать, откуда перевести деньги — из электронного кошелька в «Яндекс.Деньгах», с привязанной к нему или любой другой банковской карты. Новой функцией в России может воспользоваться каждый, у кого есть Telegram, карта любого российского банка или идентифицированный Яндекс-кошелек.

«Денежные переводы между людьми становятся проще. Пользователям больше не нужно вручную вводить номер карты в приложении. Перевести деньги близким на бытовые расходы или скинуться на подарок коллегам теперь можно прямо в мессенджере, не отрываясь от общения», - отметила руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Денег» Алла Савченко.

К слову, по данным аналитиков сервиса, за год россияне стали чаще отправлять деньги с телефонов на 37% — до 41% от всех переводов через «Яндекс.Деньги».