2020-03-14T12:33:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В школах Подмосковья ввели свободное посещение

Андрей Воробьев подписал указ о дополнительных мерах защиты от коронавируса
Анастасия ВАРДАНЯН
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Школьники подмосковья могут не приходить в классы.Школьники подмосковья могут не приходить в классы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вслед за столицей в Подмосковье введены дополнительные меры защиты от коронавируса. Соответствующий указ в субботу, 14 марта, подписал губернатор Андрей Воробьев. Одна из мер касается работы школ.

- Я подписал постановление, которое вводит свободное посещение школ. Отменены все массовые мероприятия. Главы муниципалитетов должны обеспечить их отмену. А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы, например, посетить музей, сходить на вечеринку или день рождения - лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьёй, - обратился к жителям Андрей Воробьев.

Отдельный пункт указа касается профилактики коронавируса на рабочих местах. Так, с понедельника во всех офисах Подмосковья введено обязательное измерение температуры.

- Все эти меры направлены на то чтобы не допустить распространения опасного заболевания и избежать эпидемию, - пояснил Андрей Воробьев.

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Дорогие жители Подмосковья, распространение коронавируса многих беспокоит и требует и от власти, и от жителей внимательных и четких действий. Вчера я выпустил постановление (ссылка в описании профиля), которое вводит свободное посещение школ и детских садов и запрещает проведение массовых мероприятий. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену таких мероприятий. А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить, например, музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей. Работодателям необходимо позаботиться о безопасности своих сотрудников: на рабочих местах организовать измерение температуры, обязательно отправлять домой или в медицинские учреждения тех, у кого температура повышенная и есть другие симптомы. Вернувшиеся из стран, где много заражённых, должны провести на карантине 14 дней. Скачок распространения вируса сейчас в Европе. Риск заражения там высок, поэтому особенно важна личная ответственность тех, кто недавно приехал или скоро вернётся в Подмосковье из Европы. У нас работает горячая линия, по которой можно узнать все о ситуации с коронавирусом: 8-800-550-50-30. Специалисты ответят на все ваши вопросы, объяснят порядок действий и, если нужно, помогут связаться с врачами. Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить распространения опасного заболевания и избежать эпидемии. Прошу вас быть очень внимательными и серьезно отнестись к угрозам, которые несет вирус у нас и во всем мире. Берегите себя и своих близких.
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Губернатор попросил жителей быть внимательными и серьёзно относиться к угрозам.

В Подмосковье работает горячая линия, по которой можно узнать все о ситуации с коронавирусом

В Подмосковье работает горячая линия, по которой можно узнать все о ситуации с коронавирусом

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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