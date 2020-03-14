В школах Подмосковья ввели свободное посещение
Вслед за столицей в Подмосковье введены дополнительные меры защиты от коронавируса. Соответствующий указ в субботу, 14 марта, подписал губернатор Андрей Воробьев. Одна из мер касается работы школ.
- Я подписал постановление, которое вводит свободное посещение школ. Отменены все массовые мероприятия. Главы муниципалитетов должны обеспечить их отмену. А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы, например, посетить музей, сходить на вечеринку или день рождения - лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьёй, - обратился к жителям Андрей Воробьев.
Отдельный пункт указа касается профилактики коронавируса на рабочих местах. Так, с понедельника во всех офисах Подмосковья введено обязательное измерение температуры.
- Все эти меры направлены на то чтобы не допустить распространения опасного заболевания и избежать эпидемию, - пояснил Андрей Воробьев.
Губернатор попросил жителей быть внимательными и серьёзно относиться к угрозам.
В Подмосковье работает горячая линия, по которой можно узнать все о ситуации с коронавирусом
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В школах Москвы введено свободное посещение
Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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