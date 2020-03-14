2020-03-14T14:10:16+03:00
Происшествия

Самолет Будапешт - Москва после резкого снижения набрал высоту

У суперджета были проблемы в работе вентиляции
Анастасия ВАРДАНЯН
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14 марта, летящий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 тысяч метров.14 марта, летящий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 тысяч метров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во втором часу дня субботы, 14 марта, летящий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 тысяч метров. Это произошло через 30 минут после взлёта. Информацию подтверждают данные Flightradar24.com.

Появилась информация, что якобы в суперджете произошла разгерметизации салона, но она не подтвердилась.

- Причиной снижения стал сбой в работе вентиляции. Поломка незначительная, полет продолжается в штатном режиме, - сообщил "Комсомольской правде " источник в экстренных службах.

Посадку самолета ожидают в столичном аэропорту «Шереметьево» в 14.53 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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