Самолет Будапешт - Москва после резкого снижения набрал высоту

Во втором часу дня субботы, 14 марта, летящий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал бедствия и снизился до 4,5 тысяч метров. Это произошло через 30 минут после взлёта. Информацию подтверждают данные Flightradar24.com.

Появилась информация, что якобы в суперджете произошла разгерметизации салона, но она не подтвердилась.

- Причиной снижения стал сбой в работе вентиляции. Поломка незначительная, полет продолжается в штатном режиме, - сообщил "Комсомольской правде " источник в экстренных службах.

Посадку самолета ожидают в столичном аэропорту «Шереметьево» в 14.53 по московскому времени.