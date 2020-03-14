2020-03-14T15:52:26+03:00
Звезды

"Мой любимый ребенок": Ирина Безрукова написала письмо сыну и показала его незадолго до гибели

Андрей Ливанов умер от острой сердечной недостаточности в 25 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Ирина Безрукова написала письмо сыну и показала его фото незадолго до гибели.Ирина Безрукова написала письмо сыну и показала его фото незадолго до гибели.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Для матери нет большего горя, чем потеря ребенка. Андрей Ливанов, сын Ирины Безруковой и Игоря Ливанова, погиб в 2015 году. Ему было всего 25 лет. В годовщину смерти наследника актриса поделилась фотографиями молодого человека незадолго до его смерти, а также обратилась к нему.

"Прошло пять лет. Андрюша, я тебя очень люблю!.. Эту фразу я говорила тебе часто... И ты улыбался... И обнимал меня бережно в ответ... Спасибо, что выбрал меня своей мамой, спасибо, стал примером и учителем для меня и для многих, спасибо за твое благородство, мудрость и терпение. Спасибо за стремление привнести хоть «немного больше любви и радости» в этот мир", - обратилась Ирина Безрукова к сыну.

Актриса разместила в блоге несколько снимков Андрея Ливанова. Первый, по ее словам, - фото из их последнего путешествия. "Незадолго до... Незадолго до твоего другого рождения, до ухода в другой мир... Где, вероятно, мы все увидимся после этого «спектакля» под названием жизнь...", - пояснила Безрукова.

Она отметила, что всегда была близка с Андреем. "Мой любимый ребенок, надежный и верный друг, и мудрый учитель... Люблю, благодарю, и буду стараться достойно «играть свою роль» - столько, сколько мне отведено в этом жизненном «спектакле». Мне очень не хватает тебя... Я стараюсь «вернуть любовь и радость» в свою жизнь, как ты этого хотел... Я буду стараться и дальше, я знаю, тебе бы это понравилось... Люблю тебя. Твоя Мама", - пообещала 54-летняя артистка.

irina_bezrukova_officialirina_bezrukova_official
Пять лет... Прошло пять лет... Андрюша, я тебя очень люблю!
19096 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, в 2015 году Ирина Безрукова вместе с сыном Андреем отправилась отдыхать во Въетнам. Там актриса подхватила вирус и слегла. Наследник не отходил от кровати матери. Он вызывал врачей, покупал лекарства. Когда Ирине стало лучше, они смогли продолжить свое путешествие и посетить места, которые хотели увидеть.

По возвращении в Москву Безрукова отправилась на гастроли в Иркутск. Однако как раз в это время Андрей заболел. "Перед отлетом я померила ему температуру - 37,2. Я подумала, что в этом ничего страшного нет", - вспоминала Ирина. Она каждый день созванивалась с сыном, но в какой-то момент он перестал выходить на связь. Актриса попросила вскрыть дверь квартиры. Ливанова-младшего нашли на полу в ванной. "У него на голове была ранка, вмятинка небольшая, как будто человек, падая, ударился. Врачи сказали, что нет никаких следов отравления и насильственной смерти", - делилась Ирина. Врачи вынесли заключение, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.

Сейчас Ирина Безрукова много времени посвящает благотворительности, а также съемкам в новых проектах. В попытках вновь обрести смысл жизни она увлеклась эзотерикой. После смерти сына актриса долгое время не могла находиться в своей квартире. Ведь в соседних апартаментах жил ее единственный сын. Теперь же две квартиры объединили в одну. "Андрей, сын, жил в 96-й, Ира - через стенку, в 97-й. А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, - все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом. Так и живет одна в апартаментах, личную жизнь не устроила", - рассказала сайту kp.ru консьержка в подъезде Безруковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врач рассказал об этапах заражения коронавирусом COVID-19
"РЖД" отменяет поезда в Берлин и Париж из-за коронавируса
Украина собирается эвакуировать своих граждан из Италии
МЧС предостерегает москвичей о порывистом ветре, гололедице и дожде со снегом
Космический корабль «Союз МС-16» завершил испытания на герметичность
В Италии из-за коронавируса стала чище атмосфера
Фигурантам дела Абызова изменили обвинение с участия в преступном сообществе на его создание
Apple закрывает все официальные магазины за пределами Китая
Самолет Будапешт-Москва подал сигнал тревоги и снизил высоту
Матвиенко: возможно усиление мер борьбы с коронавирусом после 1 апреля
Ребенок взял автограф у игрока НБА Руди Робера и заразился коронавирусом
Авиакомпания S7 приостанавливает все рейсы из России в пять стран до 31 мая из-за коронавируса
Москвичей в субботу, 14 марта, ждёт похолодание
Минпросвещения рекомендует перевести школьников в регионах на дистанционное обучение
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет на 2020—2022 годы
Силуанов: Россия готовит меры, чтобы снизить урон от снижения цен на нефть и пандемии коронавируса
В России в 2020 году из Фонда национального благосостояния заберут 600 миллиардов рублей
Россия и Турция впервые проведут совместное патрулирование в Идлибе
Президент Туркмении призвал защищаться от вируса окуриванием дымом гармалы
Лидера группы "Океан Эльзы" обвиняют в отмывании денег
Спецслужбы Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта
Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса
Драчев о Логинове: Александр должен помочь команде вырастить таких же спортсменов, как он
Врачи Гонконга назвали тяжёлые последствия коронавируса