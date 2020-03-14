"Мой любимый ребенок": Ирина Безрукова написала письмо сыну и показала его незадолго до гибели

Для матери нет большего горя, чем потеря ребенка. Андрей Ливанов, сын Ирины Безруковой и Игоря Ливанова, погиб в 2015 году. Ему было всего 25 лет. В годовщину смерти наследника актриса поделилась фотографиями молодого человека незадолго до его смерти, а также обратилась к нему.

"Прошло пять лет. Андрюша, я тебя очень люблю!.. Эту фразу я говорила тебе часто... И ты улыбался... И обнимал меня бережно в ответ... Спасибо, что выбрал меня своей мамой, спасибо, стал примером и учителем для меня и для многих, спасибо за твое благородство, мудрость и терпение. Спасибо за стремление привнести хоть «немного больше любви и радости» в этот мир", - обратилась Ирина Безрукова к сыну.

Актриса разместила в блоге несколько снимков Андрея Ливанова. Первый, по ее словам, - фото из их последнего путешествия. "Незадолго до... Незадолго до твоего другого рождения, до ухода в другой мир... Где, вероятно, мы все увидимся после этого «спектакля» под названием жизнь...", - пояснила Безрукова.

Она отметила, что всегда была близка с Андреем. "Мой любимый ребенок, надежный и верный друг, и мудрый учитель... Люблю, благодарю, и буду стараться достойно «играть свою роль» - столько, сколько мне отведено в этом жизненном «спектакле». Мне очень не хватает тебя... Я стараюсь «вернуть любовь и радость» в свою жизнь, как ты этого хотел... Я буду стараться и дальше, я знаю, тебе бы это понравилось... Люблю тебя. Твоя Мама", - пообещала 54-летняя артистка.

irina_bezrukova_official Пять лет... Прошло пять лет... Андрюша, я тебя очень люблю!

Напомним, в 2015 году Ирина Безрукова вместе с сыном Андреем отправилась отдыхать во Въетнам. Там актриса подхватила вирус и слегла. Наследник не отходил от кровати матери. Он вызывал врачей, покупал лекарства. Когда Ирине стало лучше, они смогли продолжить свое путешествие и посетить места, которые хотели увидеть.

По возвращении в Москву Безрукова отправилась на гастроли в Иркутск. Однако как раз в это время Андрей заболел. "Перед отлетом я померила ему температуру - 37,2. Я подумала, что в этом ничего страшного нет", - вспоминала Ирина. Она каждый день созванивалась с сыном, но в какой-то момент он перестал выходить на связь. Актриса попросила вскрыть дверь квартиры. Ливанова-младшего нашли на полу в ванной. "У него на голове была ранка, вмятинка небольшая, как будто человек, падая, ударился. Врачи сказали, что нет никаких следов отравления и насильственной смерти", - делилась Ирина. Врачи вынесли заключение, что причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.

Сейчас Ирина Безрукова много времени посвящает благотворительности, а также съемкам в новых проектах. В попытках вновь обрести смысл жизни она увлеклась эзотерикой. После смерти сына актриса долгое время не могла находиться в своей квартире. Ведь в соседних апартаментах жил ее единственный сын. Теперь же две квартиры объединили в одну. "Андрей, сын, жил в 96-й, Ира - через стенку, в 97-й. А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, - все замуровали, ровная стена. Ирочка туда картину повесила: пейзаж с водопадом. Так и живет одна в апартаментах, личную жизнь не устроила", - рассказала сайту kp.ru консьержка в подъезде Безруковой.