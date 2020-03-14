Правнучка Леонида Брежнева Галина: "Сегодня мне исполнилось 47 лет и я наконец-то счастлива!"

14 марта свой день рождения отмечает Галина Филиппова, правнучка генсека Леонида Брежнева. На сегодняшний день она самая известная из потомков «дорого Леонида Ильича». Вообще потомков Брежнева, бывшего генсека СССР, довольно много. Но все они по линии двух сыновей Леонида Ильича себя не афишируют и не появляются на публике. А внучка любимой дочери генсека Галины Брежневой Галя Филиппова (она и названа в честь дочки генсека) за последние годы стала медийной персоной. В свое время страну облетели душераздирающие кадры, как Галина скиталась, бомжевала, признавалась в злоупотреблении горячительным, перед телекамерой брила голову… А сначала, казалось, что эта девочка из кремлевской семьи, что называется, родившаяся с золотой ложечкой во рту, никогда не окажется на дне жизни. Сегодня в общем доступе много фотографий семьи Брежневых, на которых запечатлена маленькая Галочка: она с прадедом Леонидом Ильичом и прабабушкой Викторией Петровной, в кругу семьи Брежневых. На всех семейных фото аккуратно одета, причесана… Примерная девочка…

Однако на ее долю в годы перестройки выпало множество ужасных испытаний, даже голод и лишения. Как известно, ее бабушка, Галина Брежнева, в постсоветские годы спивалась, лежала в психиатрической больнице. Мама Галины Виктория распродала имущество и не занималась воспитанием дочки. Так сложилось, что правнучка Брежнева даже осталась в какой-то момент без своего жилья. Мы решили узнать, как же сегодня сложилась ее жизнь.

- Галина, что сегодня происходит в вашей жизни? Вся страна видела, какие вы переживали сложности…

- После скитаний, которые принесли мне страдания, когда я была лишена всего, сегодня моя жизнь наладилась. Несколько лет назад мне подарили однокомнатную шикарную квартиру в Звенигороде (меценаты, узнав, что правнучка Брежнева бомжует, купили ей квартиру в Подмосковье. – Ред.). Живу я теперь замечательно. Социально так сказать довольно активной жизнью. Мой день заполнен полностью, много общения. В жизни мне интересна полная занятость, работа, и идти в ногу со временем.

- Кем вы работаете?

- Ну, например домработница. Социальный работник. Например, принимаю участие в передачах по телевидению. В общем, достаточно много можно найти профессий, которые вполне доступны. Нет, это не мечты, это то, чем занимаюсь. Например, в данный момент что я сейчас делаю - интервью вам даю. Это своего рода работа, социальная занятость. Свою миссию вижу в этом – рассказывать о своих предках. Чтобы их не забывали. Чтобы у людей о них было правильное, как можно более хорошее и высокое представление.

Дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Галина в санатории Барвиха. 1976 год. Фото Владимир Мусаэльян/Фотохроника ТАСС

- Кого-то вы помните из своих предков?

- Да всех! И прадедушку Леонида Ильича (Брежнева). И прабабушку Викторию Петровну (жену генсека).

Юрий Леонидович Брежнев (сын генсека. – Ред.), баба Галя (Галина Леонидовна Брежнева, дочь генсека. – Ред.), тетя Люся (дочь сына генсека Якова Ильича от второго брака. – Ред.) – всех их я помню прекрасно, много времени с ними проводила.

Мое детство, школьные годы были очень счастливыми, спасибо моим близким.

Не забыть теплые семейные вечера, трепетную заботу прабабушки Виктории Петровны. Она была очень добрый человек, домашний.

Тогда и баба Галя (Галина Брежнева, дочь генсека. – Ред.) достаточно времени мне уделяла.

Прадедушка и прабабушка водили меня на разные культурные мероприятия.

Прадедушку Леню (Брежнева) помню, но воспоминаний не успела накопить, потому что в 82-м году он умер, а я тогда третьеклассницей была.

Прабабушку Вику (жену генсека. – Ред.) особенно я любила и была к ней привязана. Она умерла в 95-м году летом. Это мне был, если не ошибаюсь, 21 год.

Очень хорошо помню, как до последних ее дней приходила к Виктории Петровне на Кутузовский проспект, бывала в гостях. Остались воспоминания о нашем времени, проведенном на госдаче, когда еще был жив дедушка Леня (Леонид Ильич). Это самое светлое время.

Знаете, не во всех семьях принято было устраивать домашнее застолья на праздники, а мы праздники всегда отмечали. И 8 марта, и 1 мая, социалистические праздники. И 23 февраля.

Конечно, накрывался вкусный стол. Собирались все вместе.

- Леонид Ильич, говорят, вашу маму очень любил, ее выделял?

- Почему же, он нас всех любил. Почему только мою маму?! Он вообще свою семью любил. Он любил и Андрюшу Брежнева (внука. – Ред.), и Лёню (второго внука). И к папе моему он очень хорошо относился - Михаилу Михайловичу Филиппову (первый муж внучки Брежнева Виктории Михаил Филиппов работал в Министерстве внешней торговли, затем в банке. Сегодня живет на Мальте. С дочкой связи не поддерживает. – Ред.).

Моя прабабушка Вика (Виктория Петровна, жена генсека) восхитительно готовила. Она свои рецепты передавала моей маме. И я их собираю.

- Говорят, у Виктории Петровны было ее фирменное крыжовниковое варенье?

- Я, честно говоря, варенье не особо жаловала, а больше любила бисквиты, джемы, которые она готовила. Еще очень любила мороженое, такое вкусное! Помню, у нас на госдаче были повара, и они под руководством прабабушки Вики готовили. На даче стояла такая специальная кулинарная машина, агрегат такой для производства мороженого. Еще любила трюфеля, помадки, шоколад. Да, та еще сладкоежка! (смеется).

- Писатели рассказывали, что Виктория Петровна варила варенье и потом в баночки раздавала всем женам Политбюро… Помните такое?

- Первый раз такую глупость слышу. Чтобы жена генсека варенье раскладывала по баночкам?! Если такое и было, я это не видела, маленькой тогда была.

И у меня даже в памяти такого не осталось, что прабабушка сама варила варенье.

Она, действительно, очень хорошо готовила. Но чаще всего она осуществляла общее руководство над поварами, давала указания. Не то, что стояла у плиты. Даже учила их готовить борщ. Деда Лёня очень любил борщ.

Виктория Петровна управляла кухней. Следила за меню. Что подают мужу на стол, как? Какая сервировка, что готовить? Она говорила поварам, что бы она хотела, чтобы ел ее муж.

Тогда при жизни деда Лени все было отлажено в быту.

Поваров присылали работать на госдачи. Бабушка им говорила, мол, надо то-то. Она им объясняла сначала – какой порядок, какой уклад, вкусовые предпочтения, привычки и так далее. Потом эта «машина», так сказать, ехала уже сама по себе. Дальше они сами. Но в целом все равно всё было под ее руководством, она контролировала, в случае необходимости давала ценные указания. Особенно если ждали гостей. Давала установку по рациону.

- А вы умеете готовить?

- Да. И очень люблю. Да, унаследовала это скорее от бабушки, чем от мамы! А, может, и от прабабушки Вики, и от бабушки Гали (Галина Брежнева, дочь генсека, тоже великолепно готовила). Думаю, у меня это что-то генетическое.

Правнучка Брежнева (справа) с тетей Натальей Милаевой. Фото: Виктория Лазич ("Президентский Клуб "Доверия")

- Вы сами придумываете блюда или берете рецепты из интернета?

- Я по телевизору смотрю всевозможные кулинарные программы. Например «Адская кухня» – это американская передача. Я готовила отбивные целый месяц, как там показали.

Потом еще когда свекровь с невесткой в готовке соревнуются перед телекамерами… Ну и так – где подружка поделится новым интересным рецептом. Если где-то обедаю, блюдо понравилось, тоже рецепт спрашиваю. И потом дома это делаю. И так в течение жизни научаешься готовить и развиваешь свои навыки.

Некоторые равнодушны к кухне, готовке, а я это дело очень люблю, мне в удовольствие приготовить. Готовка - это же такой творческий процесс. И вообще я слежу за питанием. Стараюсь готовить вкусно и полезно. Потому что это наше здоровье и продление наших дней жизни. Поэтому лучше бы, чтобы человек умел готовить, даже независимо от того, мужчина он или женщина. Я готовлю с душой и подхожу к этому творчески.

- А какой-то рецепт Брежневской кухни можете сейчас рассказать?

- Семейный рецепт Брежневых-Милаевых – блины. Хотя, честно сказать, я считаю, что не очень хорошо умею готовить блины.

Рецепт такой, очень простой: стакан молока, лучше ряженки комнатной температуры, или стакан простой или газированной воды комнатной температуры. Две столовые ложки сахара, щепотка соли. 2-3 столовые ложки растительного масла. И столовая ложка майонеза. Все - в миксер, если он существует, и взбить. Пускай чуть постоит. И - на сковородочку, получаются очень душевные блины.

- Говорят, вы хорошая хозяйка?

- Хозяйка я неплохая, даже, скажу, хорошая. Я на все руки – умею убираться, готовить, шить. Ну, еще петь, танцевать, развлекать гостей, ухаживать, ублажать, заботиться. В общем, все, что требуется от хозяйки, делать умею.

По линии мамы у меня семья Брежневых, а по линии папы – цирковая семья Милаевых (дочь генсека Галина Брежнева первый раз вышла замуж за акробата-силача Евгения Милаева, от которого родила единственную дочку Викторию, подарившую жизнь, в свою очередь Галине, правнучке Леонида Брежнева – Ред.). Мой дедушка Женя Милаев – артист советского цирка. И в этом году, что для меня очень важно, у него юбилейный год – 110 лет со дня рождения. И я вот только что посмотрела документальный фильм, снятый к юбилею, о моем дедушке Жени (Евгении Тимофеевиче Милаеве. – Ред.). Он был уникальным артистом, а потом и директором советского цирка. И я очень рада, что он не забыт. Такие добрые слова о деде сегодня говорит Эдгард Запашный, который работал у него. Сегодня Эдгард Запашный сам является директором цирка, и он вспоминает Евгения Милаева.

Мне 14 марта исполнилось 47 лет. Стареем! (смеется).

И фильм о дедушке Евгении Милаеве очень хороший подарок к моему дню рождения. С удовольствием посмотрела на лица своих родных и близких. Про дедушку Женю, про его детей, Сашу и Наташу Милаевых, с которыми я близко дружу (Евгений Милаев был старше дочери генсека Галины Брежневой на 20 лет, у него уже было от первого брака двое детей-близнецов Саша и Наташа, которых усыновила Галина Брежнева. – Ред.).

И посмотрела в фильме представление в цирке, и ходить было не надо! (смеется).

- А сейчас вы в цирк ходите?

- Нет, я сейчас в цирк не хожу. У меня цирк дома (смеется).

У меня дома звери - кошка и собачка, которые как тигры прыгают. И еще черепаха Мотя. Иду домой и знаю, что меня там цирк ожидает. В общем, у меня заботы, как у цирковых дрессировщиков (улыбается), я люблю животных.

Так что этот фильм мне было приятно получить на день рождения, как напоминание о дедушке Жене (Милаеве), у которого четыре дня назад я была на кладбище, я там убиралась на его могиле. И убралась на могиле прабабушки Виктории Петровны (супруги генсека Брежнева), у Натальи Денисовны (мамы Виктории Петровны), у Галины Леонидовны Брежневой (моей бабушки), у Андрея Юрьевича Брежнева (дяди), Виктории Евгеньевны (мамы).

Мне важно отдать им дань памяти – позаботиться о могилах. Всем могилкам поклонилась. Я помню моих близких!

- В свое время Андрей Брежнев не разрешил захоронить прах вашей мамы Виктории Евгеньевны (дочки Галины Брежневой) в фамильной могиле. Вы обижены на ту родню?

- Нет. Я обиды не держу. Тем более, Андрея Юрьевича уже тоже нет. Надо прощать.

- С родными по линии мамы (Брежневыми) с кем общаетесь?

- К сожалению, они пока не проявили себя. Но я открыта к общению. Все еще может быть.

- Кто сегодня из родственников вас поддерживает?

- С родными по линии деда Евгения Милаева.

Правнучка Брежнева Галина (слева) и Наталья Милаева смотрят документальный фильм о Евгении Милаеве. Фото: Виктория Лазич ("Президентский Клуб "Доверия")

- А выступление Евгения Милаева в цирке в живую видели?

- Да. В моем детстве мы были с дедушкой Леонидом Ильичом Брежневым и с мамой на представлении дедушки Жени.

Дедушка Женя выступал на арене. И Кио там, по-моему, выступал, тоже помню. У меня воспоминания такими вспышками. В детстве меня часто в цирк водили, потом это все сошло на нет. Помню, как дедушка Женя (Милаев) с этой лестницей на ногах, которую он держал… Тогда еще не понимала, а теперь знаю, что это уникальный номер, который больше никто в мире не смог повторить!

- Со своей мамой (внучкой Леонида Брежнева) у вас были непростые отношения. Но перед ее смертью вроде бы у вас наладилось общение, а был период, когда совсем не общались?

- Ну, мы очень редко и мало с ней общались. И ничего мы не налаживали. Потому что мы раз с ней повидались. А потом спустя время мне сказали, что Виктория Евгеньевна скончалась (ее сожитель скрыл от дочери Галины, что ее мать больна раком. – Ред.). Наладить ничего мы не успели. Она жила своей жизнью.

- А вы хотите создать свою семью или посмотрели негативный опыт своей мамы, бабушки, и у вас отбито желание?

- Я ничего создавать совершенно не собираюсь. Я уже все создала. У меня есть семья. Моя семья – это мои близкие, родные и мои лучшие друзья и подруги. Семью я имею, и у меня она есть.

- А замуж не собираетесь?

- Нет. А я уже была замужем. За Олегом Викторовичем Дубитским. На Ломоносовском проспекте в Москве мы жили.

- Почему расстались?

- Ну, так сказать не сошлись характерами. Не получилось любви.

- А сейчас с бывшим мужем общаетесь?

- Вот я где-то месяца два назад его видела. Я так прогуливалась по Ломоносовскому проспекту, по нашим дворам. Ну и встретились случайно. Поздоровались, «как дела?». И всё. Он – домой. А я дальше поехала.

- Ваша мама (внучка Брежнева) как-то влияла на вашу личную жизнь?

- Нет, Виктория Евгеньевна не влияла на мою личную жизнь с моим бывшим мужем.

- А все-таки сейчас хотите иметь любимого мужчину?

- Я вам говорю, что у меня семья есть. А вы мне про любовников говорите или про кого?! И сватать меня не надо!

И никаких обид, которые могли бы быть накоплены к судьбе - их уже нет. Потому что все, что было плохое, оно выровнялось, отрегулировано. И сегодня я счастлива. Я улыбаюсь, и мне радостно. Родственники по линии дедушки Жени (Милаева) – это близкая, душевная связь, такая поддержка. Знаю, что могу позвонить тете Наташе и дяде Саше Милаевым и они никогда не останутся равнодушными. Самое главное - стабильность в отношениях с близкими, друзьями. Это для меня в жизни самое главное. Сейчас у меня есть стабильность в жизни. И всем этого желаю!

- А от прабабушки Виктории Петровны что-то осталось женское в память?

- Мне передала знакомая Виктория Лазич украшение, которое ее маме дарила моя прабабушка. И Виктория передала мне в дар, чтобы от бабушки у меня что-то было. Тема наследства – это отдельная тема и отдельный разговор. Сейчас мы вместе с моими родными и с одной общественной организацией - Президентским Клубом «Доверия» обратились с письмом в Министерство культуры с предложением присвоить имя Евгения Тимофеевича Милаева (моего прадеда) Ростовскому цирку, где он начинал работать.

Очень надеемся, что Ростовский цирк получит имя Милаева в его юбилейный год, о чем просят и сами работники цирка.