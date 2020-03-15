Прилетели в Сочи в самом модном: у Барановской наряд из фольги, ГлюкоZа в платье-шахматы, а у Жасмин новая фигура

В Сочи на Красной Поляне в эти выходные жарко: днем плюс десять, а вечером - выступления звезд на фестивале «Жара». На курорте Красная Поляна высадился целый эстрадный десант: артисты подышали горным воздухом, и отправились на WOW Арену – петь и выгуливать наряды.

Мы со стилистом Анваром Очиловым внимательно рассмотрели все наряды и составили хит-парад главных модников «Жары» в Сочи. На первом месте – Жасмин. Певицу было не узнать – многодетная мама Жасмин помолодела, и на это есть сразу две причины.

Многодетная мама Жасмин возглавила наш хит-парад модниц. Фото: Жара ТВ.

«Жасмин – молодец! Она поменяла цвет волос, изменила укладку – стилист пустил ей голливудскую волну. Артистка немножко поправилась – и вот эти пару килограмм именно Жасмин к лицу: стала более женственной, лицо еще свежее. Бывает дамы так истязают себя диетами, что от чрезмерного похудения на изнеможденном лице прибавляется пару лишних лет. Традиционно у Жасмин красивое платье. И модное. Синий цвет один из трех самых актуальных в этом сезоне. Второй тренд здесь – пайетки. Отмечу, что у нее наряды всегда роскошные и удачные. Не только модные, но еще и идут певице. Такое сочетание редкость у наших артистов. Все-таки она самая красивая в эти выходные на Красной Поляне!» - считает стилист Очилов.

На втором месте – Юлия Барановская. Еще одна модница, и тоже многодетная мама с идеальной фигурой. Барановская колесит по стране со скоростью света: только провела мини-отпуск с детьми на Байкале, прилетела в Москву на съемки и радиоэфир, и вот на следующий день она уже в Сочи. Пока Юлии приписывают очередной роман с парнем, который не отходил от нее на Красной Поляне – поясняем: к сожалению – не жених, просто друг и коллега, соведущий Константин Тарасюк. Барановская в этот раз была самой яркой: мировые дома моды сообщили, что теперь на вечер актуальны платья в пол цвета рубинов, алых маков или ослепительно яркой фуксии – как у нашей Юлии. Наряд ведущий – просто квинтэссенция модных трендов: асимметрия, воланы, ультраглубокий вырез. А из ткани, напоминающей яркую фольгу от конфет, теперь шьют наряды на модные подиумы.

Юлия Барановская и ее соведущий Константин Тарасюк. Фото: Жара ТВ.

На третьем месте – Глюкоzа. Клетка не может не появиться в этом сезоне в гардеробе у модниц. А если эта модница певица Глюкоzа, то к клетке прилагается мини и еще немного открытого тела вверху. Очень модная фишка – декор в виде банта. Дизайнеры почему-то называют их «драматичные банты».

Глюкоzа в клетку. Фото: Жара ТВ.

На четвертом месте – Сергей Лазарев. Классика возвращается – кожаная косуха, ее классический вариант идет Сергею не меньше его бессменных пиджаков. Появление Лазарева в образе «рокера» традиционно вызвало ажиотаж среди дам самых разных возрастов. Кстати, в такой же куртке появился Александр Панайотов, которому вновь пришлось отвечать на вопросы журналистов о «Евровидении».

Сергей Лазарев вернулся к классической косухе. Фото: Жара ТВ.

Пятое место у Мари Краймбрери. Для кого-то шок такой вид артиста – мы же привыкли к нарядным платьям. Но молодая певица демонстрирует еще один тренд – теперь на красные дорожки, вечеринки, на работу стилисты не просто разрешают, а рекомендуют ходить в спортивной одежде. Правда есть еще один совет для самых продвинутых: сочетать спортивный верх костюма с юбкой или наоборот красивую блузку или жакет со штанами и кедами.

Мари Краймбрери следует последним вечерним трендам на спортивное. Фото: Жара ТВ.

На Красной Поляне прошла генеральная репетиция фестиваля «Жара», который намечен на конец июля в Баку. «Фестиваль «Жара» с каждым годом набирает обороты и покоряет новые города и страны. 2020 год мы открыли здесь на курорте Красная Поляна. У нас sold out и это безумно радует!» — рассказал нам основатель фестиваля Эмин Агаларов. В Сочи, кстати, собралось около трех тысяч зрителей.