Банки начали подымать ставки по ипотеке. Но не все и не по льготным программам

Банки потихоньку начали повышать ставки по ипотеке, которые в январе-феврале упали до рекордно низкого уровня. Пока из крупных банков о таком решении объявил ЮниКредит. Как следует из информации на его сайте, с 13 марта ипотеку можно взять минимум под 10,4% годовых (это на 1,5 процентных пункта выше по сравнению с прежними условиями). Примерно на столько же выросли ставки в Транскапиталбанке — до 9,99% минимум. Исключение — программа «Семейная ипотека», по ней ставки остались прежними.

Остальные банки пока молчат. Как предполагают эксперты — ждут, какое решение по ключевой ставке примет Центробанк. Логично предположить, что из-за падения рубля ставка будет повышена. А если это произойдет, естественно, следом начнут пропорционально подымать свои ставки по всем кредитам и банки.

Такой прогноз, в частности, на прошлой неделе озвучил гендиректор ДОМ.РФ, бывший вице-премьер Виталий Мутко. По его мнению, ставки по ипотеке могут «вернуться назад» на 1-2 пункта.

По итогам января, по данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным на покупку новостроек, составляла 8% (без учета льготных программ — 8,5%), на вторичном рынке — 9,3%. Приплюсовываем 1-2% - получается 10-11%, как было еще в самом начале 2019 года.

Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, повышение ставок не должно затронуть льготные ипотечные программы, в том числе для семей с детьми («Семейная ипотека»). В самом деле, тут для банков мало чего меняется - разницу между льготной ставкой (для «Семейной ипотеки» - не больше 6%) и рыночной им возмещают из бюджета. Другое дело, что некоторые банки по собственной инициативе устанавливали для льготников еще более низкие ставки, чем было предписано государством.