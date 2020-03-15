Геннадий Онищенко - о переводе школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса: Наши дети - не разболтанные и могут заниматься дома. Но не вижу необходимости распускать классы

- Геннадий Григорьевич, сразу у многих возникает такой вопрос. Мэр Москвы и губернатор Подмосковья в своих распоряжениях предложили перевести школы на дистанционное образование, на отдаленное обучение. Кроме того, в Минпросвещения также рекомендовали сделать это по всей стране. Вот почему вдруг возникла такая мера и что она может дать в борьбе с коронавирусом?

- Несмотря на то, что вы хотите столкнуть меня с моей профессиональной принадлежности, приписывая мне какие-то формальные должности, я скажу, как эпидемиолог.

- Хорошо.

- Форма дистанционного образования в нашей стране используется по меньшей мере последние 10 лет, когда мы - во время подъема заболеваемости гриппом - дали право школам, допустим, распускать класс, если из 25 детей шестеро не явились на занятия - в связи с тем, что они заболели.

Геннадий Онищенко, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке - о переводе школ на дистанционное образование из-за коронавируса 00:00 00:00

При этом у педагогов есть право принимать такое решение и, безусловно, они должны наделить всех учащихся домашними заданиями, которые можно, в большинстве случаев, проверить дистанционно - через интернет, через скайп и так далее.

И, в крайнем случае, использовать «ископаемый метод» - позвонить по телефону, спросить у родителей и так далее. Такая форма и используется.

Ну, а если, допустим, в школе из 10 классов - учащихся трёх или четырёх распустили то домам, то закрывалась и вся школа.

И это, кстати, давало очень хороший эффект. По той причине, что не нужно было дожидаться формальных решений, проверок…

Геннадий Онищенко на радио "Комсомольская правда".Фото: Евгения ГУСЕВА

- Так как вам сейчас рекомендации Минпросвешения?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

- Данные предложения для всей России, конечно, не подходят.

У нас, в отличие от многих европейских стран, существует квалифицированная и объективная система мониторинга, который проводит первичная медицинская сеть - врачи поликлиник, медучреждений, эпидемиологи, которые владеют ситуацией на местах. У нас в стране есть диагностикум, который позволяет объективизировать...

- Как бы попроще это сказать?

- Словом, речь - о современной и надежной диагностике, она помогает докторам подтвердить, либо опровергнуть клинические предположения, поставить точный диагноз - есть или нет у человека коронавирус.

И такое право - переводить школьников «на удаленку» - образовательным учреждениям своевременно дано…

- Вы имеете в виду, в Москве?

- В Москве, я считаю, пока еще рано вводить эту норму. Но такое право есть.

Если, допустим, мы сегодня-завтра - в столице - выйдем на работу, а в числе нас будут и те, у кого в выходные появилась там температура, чихание, кашель, и - окажется, что они борются наедине с болезнью, надеясь на то, что все пройдет к утру...

- Доживем до понедельника.

- Да, как раз по понедельникам у нас - во время сезонного подъема заболеваемости - отмечается определенный всплеск.

Вот завтра, возможно, будет основание более объективное принять решение.

- Понятно...

- Но на сегодняшний день, при том количестве случаев, заболевших я в этом (речь - о дистанционном обучении. - А.Г.) необходимости не вижу.

Хотя, если сотрудник данного учреждения, школы, учитель какой-то заболел и у него поставлен диагноз, если, допустим, в школе несколько классов уже закрыты, -то такую школу, я повторяю, конечно, надо закрывать по двум причинам.

Первая причина - рост заболеваемости гриппом и ОРЗ. А также - и это вторая причина - тот факт, что у нас реальна пока еще (хотя, к счастью, и не реализованная) угроза распространения коронавируса.

- А если говорить о других регионах...

- Несмотря на то, что в некоторых областях страны появились единичные случаи выявления коронавируса (например, в Кемерове. - А.Г.),- пока нет ни одного региона, где нужно однозначно и безоговорочно использовать право, которое дано Министерством просвещения и которое использовано в распоряжении вот, допустим, глав Московской области и Москвы.

В столице, кстати, возможность реализации вот такого дистанционного управления образованием наиболее высока, потому что практически у всех детей и есть возможность аудио- видеосвязи, вплоть до того, что можно побеседовать с учеником учителю, находясь в школе, и проверить, что-нибудь он прочитал на ту заданную тему, которая ему была поручена или нет.

- А дети не разболтаются при такой системе?

- Это предполагает, прежде всего, ответственность родителей за то, что дети, потеряв чувство реальности от радости, что не ходить в школу, высыпят все на улицу и будут там гулять по кинотеатрам…

- А если родители на работе?

- Вообще-то я вам открою одну большую тайну. Наши дети - не настолько несоциализированные существа, что, если в поле зрения его нет родителя, то ребенок полезет на крышу и начнет с нее спрыгивать без парашюта.

Наши дети достаточно воспитанные и у них есть навыки слушаться пап и мам, даже если они не находятся в квартире.

- Будем надеяться.

- Надо не надеяться, надо верить в наших детей.

- Понял. Спасибо.

- Я вас убедил или нет?

- Ну, не знаю, надо подумать… но то, что вы сказали, очень интересно.

- Ну, такое право - учиться, сидя дома, дано и им будут пользоваться по мере необходимости....