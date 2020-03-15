2020-03-15T14:25:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Спорт на карантине: Большинство соревнований в мире приостановлены или отменены

Сергей КИРИЛЛОВ
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Пандемия коронавируса остановила спортивные состязания.Пандемия коронавируса остановила спортивные состязания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Практически весь мировой спорт встал на карантин. Причем пандемия, случилась в самые напряженные недели, когда большинство соревнований вышли на финишную прямую. В сводках заболевших все больше атлетов со всех континентов. Приходят молнии о том, что шестикратный чемпион мира по гонкам «Формулы 1» Льюис Хэмильтон контактировал с носителем коронавируса, а любимая тетушка бойца Конора Макгрегора скончалась от этой болезни. ЗИМНИЕ ВИДЫ

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Легче всего вышли из этого положения федерации по зимним видам спорта, которые просто отменили последние этапы и вручили Кубки мира тем, у кого больше очков на данный момент. Где-то, как в мужских лыжных гонках, где Александр Большунов лидировал с огромным отрывом, все завершилось логично. А, к примеру, в горных лыжах произошла настоящая драма. После отмены слаломных этапов, где француз Алексис Пинтуро должен был добрать необходимые очки, Кубок мира в общем зачете выиграл норвежец Александер Килде, который успел отстартовать в своих коронных дисциплинах — скоростном спуске и супергиганте.

Сломанный календарь подпортил итоги и в других видах, но все же зимний сезон в индивидуальных видах спорта можно считать завершенным. За исключением фигурного катания, где отменили чемпионат мира. АВТОГОНКИ

В «Формуле 1» и вовсе грянул громкий скандал. Организаторы первого этап в Мельбурне тянули до последнего тянули. В Австралию со всех континентов прилетели тысячи болельщиков. Но накануне стартов соревнования прикрыли, что вызвало массу недовольства. Как вскоре выяснилось, затянули с отменой специально: оказывается, если гоночная неделя уже стартовала, то соревнования считаются состоявшимися, а значит все спонсорские контракты формально выполнены. Впрочем, вся спортивная индустрия сейчас терпит колоссальные убытки и что будет дальше, никто не знает. Боссы «Ф1», отменившие уже два ближайших этапа в Бахрейне и Вьетнаме, надеются, что рестарт королевским гонкам можно будет дать этим летом.

ЛЕТНИЕ ВИДЫ

А вот здесь полный хаос. Отменено большинство чемпионатов мира, перенесены соревнования олимпийской квалификации. Да и сами Игры-2020 в Токио под большим вопросом. Но японцы переносит Олимпиаду очень не хотят. И даже вновь запустили свой внутренний чемпионат по баскетболу, который был остановлен 17 февраля. Мол, смотрите, у нас все нормально...

Не лучше картина и в единоборствах, где отменены десятки боев. Любопытно, что олимпийская квалификация боксеров в Лондоне все же стартовала.

А скоро зачехлить ракетки придется и всем теннисистам.

КОМАНДНЫЕ ВИДЫ

Здесь полный крах. В командных видах вирус распространяется гораздо быстрее. Один массажист чихнул — и вся команда попала на карантин. А вместе с ними и все их недавние соперники. Известно, что соревнования приостановили все ведущие Лиги Европы и США в баскетболе, хоккее и американском футболе.

В Европе на каникулы ушли футболисты из пяти ведущих чемпионатов — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. При этом УЕФА рекомендовала не проводить тренировочных сборов и на уровне сборных команд. А впереди маячит отмена Евро-2020, которые готовятся перенести на год.

А ЧТО У НАС

В прошедшие выходные наши футболисты и хоккеисты еще доигрывали при пустых и полупустых трибунах, но, похоже такое тоже продлится недолго. После того, как финский «Йоккерит» отказался продолжать играть в Кубке Гагрина (хотя и прошел во второй круг, обыграв «Локомотив — 4-2 в серии) посыпался и весь наш хоккей. По неофициальной информации, игры плей-офф приостановят. Так же как и весь чемпионат России по футболу, о чем должны официально объявить 17 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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