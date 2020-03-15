Карантин по коронавирусу в ОАЭ: Эмираты остаются открытыми для российских туристов

Объединенные Арабские Эмираты с 17 марта прекращают выдавать визы иностранным туристам. Это решение Федерального управления по регистрации и гражданству ОАЭ вызвало массу вопросов как у отпускников, так и у сотрудников туристических компаний.

Ведь для россиян Эмираты – безвизовая страна. Как можно прекратить выдачу виз, если их нет? Однако сейчас из-за пандемии коронавируса авиакомпании одна за другой отменяют рейсы, власти разных государств закрывают аэропорты и запрещают въезд иностранцам. Воможно, и в Дубай с Шарджей теперь не попасть?

В воскресенье, 15 марта, на сайте аэропорта Дубая появилось официальное разъяснение, со ссылкой на Управление гражданской авиации ОАЭ . С 17 марта прекращается выдача виз иностранцам, за исключением обладателей дипломатических паспортов. Однако ограничения не касаются граждан аж 46 стран. В списке исключений есть и Россия.

Так что да, россияне по-прежнему могут прилетать в Эмираты. Для тех, кто сейчас готов путешествовать и не хочет остаться без долгожданного, это хорошая новость. В аэропорту, скорее всего придется пройти процедуру измерения температуры.

Однако в Дубае напоминают, что многие авиакомпании сейчас отменяют рейсы даже в те страны, куда официально летать разрешенно, и советуют пассажирам проверять статус своего полета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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