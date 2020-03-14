Из-за коронавируса Россия ограничивает авиасообщение с Европой: что надо знать пассажирам

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 13 марта, объявила Европу новым центром пандемии Covid-19. Оперативный штаб РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в пятницу вечером принял решение ограничить авиасообщение России со всеми без исключения странами Евросоюза, а также с Норвегией и Швейцарией. Эти два государства к ЕС не относятся, но входят в Шенген.

Ограничения вступают в силу с ноля часов 16 марта, то есть с понедельника. Дата окончания не названа.

Собственно, отчасти новые правила уже действуют. С 13 марта ограничено воздушное сообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией – четырьмя европейскими странами, где больше всего случаев коронавируса. Теперь же подобные меры распространят и на другие страны Европы.

СПИСОК СТРАН, С КОТОРЫМИ ОГРАНИЧЕНО АВИАСООБЩЕНИЕ С 16 МАРТА

Австрия, Болгария, Бельгия, Германия, Венгрия, Греция, Италия, Испания, Дания, Ирландия, Литва, Латвия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Словения, Словакия, Польша, Финляндия, Франция, Португалия, Румыния, Швеция, Хорватия, Чехия, Эстония.

ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО ПОЛЕТЫ В ЕВРОПУ СОВСЕМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ?

Нет. Остаются рейсы из Москвы в столицы всех государств. Все остальные перелеты– из других российских городов и в нестоличные европейские города – должны быть отменены. То есть: из Москвы в Париж летать можно (это столицы), из Санкт-Петербурга в Париж– нет. При этом в Ниццу нельзя ни из Москвы тоже.

Все оставшиеся рейсы будут выполняться в столичный аэропорт “Шереметьево”, терминал F. Это тот самый терминал, куда в свое время были перенесены все рейсы из Китая, а позже из Южной Кореи и Ирана.

Великобритании ограничения пока не касаются.

КАК ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС В ЕВРОПЕ?

В решении оперативного штаба есть объяснение: в ближайшее время полеты будут выполняться, но уже в статусе чартерных рейсов. При этом на самолеты, летящие из Старого Света в Россию, будут регистрировать лишь граждан РФ, из России в Европу – только граждан ЕС, Норвегии и Швейцарии. И так "до полного вывоза указанных граждан в их страны", - цитирую оперштаб. Такая практика и сейчас работает на воздушных маршрутах между Россией и Германией, Испанией, Италией и Францией.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗА АВИАБИЛЕТЫ?

На данный момент авиакомпании не объявили об условиях возврата и обмена билетов. Но очевидно, что речь идет о вынужденном возврате – а в этом случае пассажирам полагается возврат всей суммы, уплаченной за билет. И есть свежий пример с рейсами в Италию, Испанию, Германию и Францию. Все перевозчики готовы вернуть полную стоимость авиабилетов на отмененные рейсы или поменять даты либо маршрут полета.

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