Заменил ли россиянам самогон дорогой алкоголь из магазина

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

Министерство здравоохранения бодро рапортует: россияне стали меньше пить. Мол, 10 лет назад на человека приходилось 15,7 литра спирта, а теперь 9,3. И это с учетом детей, стариков, трезвенников и язвенников. Соответственно, меньше стало и официальных, то есть с медицинским диагнозом, алкоголиков.

Но проблема всех оценок потребления алкоголя в том, что основываются они на данных об официальных продажах - в магазинах и с чеком.

- Сейчас в российских магазинах только легальный алкоголь, - заверяет руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Это до 2010 года паленая водка могла стоять на одной полке с легальной и стоить в 2 раза дешевле. С тех пор, как ввели минимальные розничные цены, контрафакт постепенно исчез из легальных торговых точек.

Есть версия, что нехватку денег на дорожающий алкоголь и пропавшую «паль» россияне компенсировали дедовским методом — самогоном.

Гнать самогон для себя законом разрешено. А вот продавать без лицензии и прочих формальностей - это уже нарушениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ

Российские ученые даже ввели такой показатель — Индекс производства самогона. Он призван быть эдаким термометром для социально-экономического самочувствия граждан.

- Когда нарастают экономические трудности, население старается переходить с легального, а стало быть, дорогого алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства, - объяснил логику директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительства РФ Алексей Зубец.

Но вот данные, полученные в прошлом году его сотрудниками, эту гипотезу не особо подтверждают. Хотя реальные доходы россиян в 2018 и 2019 годах выросли на малую толику, а до этого и вовсе снижались, роста спроса на самогон ученые не зафиксировали. Всего 4,5% опрошенных признались, что им известны реальные случаи самогоноварения или изготовления домашнего вина, а 1% рассказали, что знают и о торговле такими напитками.

Честно говоря, верится в такие данные с трудом. Во-первых, опросы проводились только в городах с населением больше 250 тысяч человек — то есть значительная часть страны под бдительный взгляд ученых мужей не попала. Как раз та часть, которая имеет частные дома с сарайчиками, где как родной будет стоять в уголке самогонный аппарат.

А во-вторых, ну представьте себе ситуацию: к жителям условного Тольятти подходя на улице ученые из Москвы, наверняка при очках и папочках. И просят сдать, где тут можно самогоном закупиться. Мужики, наверно, и послать могут. А женщины ответят что-нибудь в духе:

- Что вы что вы, я и моя мама девственницы, это у нас наследственное.

Короче, опрос не лучший способ узнать, сколько в России гонят домашнего алкоголя. Если, конечно, такой разговор не идет под рюмочку-другую.

Судя по ценам, люди, покупающие самогонные аппараты в магазинах, делают это не от плохой жизни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

Мы решили пойти путем точных цифр. Специально для «Комсомольской правды» аналитики оператора фискальных данный «Первый ОФД» проанализировали несколько миллионов кассовых чеков и подсчитали, сколько самогонных аппаратов продается в стране.

Цифры, прямо скажем, не впечатляют. Да, спрос растет, но всего на пару процентов.

Зато видна интересная тенденция — спрос на самогонные аппараты растет в ноябре и декабре. Видимо, россияне считают такой набор «Сделай сам» хорошим новогодним подарком.

При этом нужно понимать, что это данные официальных продаж, за которые покупателю выдали чек и заплатили налоги в бюджет. Оценить, какую долю «белые» продажи занимают в общем объеме самогонных аппаратов, не взялся ни один эксперт. Но очевидно, что по стране, особенно в глубинке, хватает самодельных алко-девайсов.

Продавцы самогонных аппаратов (официальные, с лицензиями и кассовыми аппаратами), говорят, что бум спроса пришелся на 2015-2017 годы. С тех пор страсти вокруг перегонного улеглись.

- Это же не Айфон, чтобы обновлять его каждый год, - усмехается владелец магазина «Самогон легко!» Евгений Шатохин. - Оборудование для самогоноварения будет работать и 10 лет, и 15. Это же нержавейка, что ей будет. Товар у нас не подлежащий быстрому обмену. Да и не устаревает в принципе. Конечно, новые модели появляются, но от этого напитки, произведенные на старых хуже не становятся.

Спрос на аппараты для самогоноварения обычно вырастает под Новый год. Видимо, россияне считают их хорошим подаркомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот Челябинский завод бытовых товаров, один из ведущих производителей соответствующей техники в стране, рассказывает о росте продаж на 20-30%.

Судя по ценам, люди, покупающие самогонные аппараты в магазинах, делают это не от плохой жизни.

- Думаю, наши клиенты могут и в магазине алкоголем закупиться. Но их не устраивает качество, — говорит Шатохин. - А на хорошем оборудовании можно получить продукт премиум-качества. В принципе, чтобы превзойти магазинное качество, достаточно вложить 20 тысяч рублей. Зато ты точно знаешь, что это не подделка.

С другой стороны, принцип работы самогонного аппарата довольно простой, и многим россиянам даже в голову не придет идти за ним в магазин. Ведь можно смастерить простейшую конструкцию самому. И вот сколько таких аппаратов по капельке производят огненную воду — сказать невозможно в принципе.

Продавцы самогонных аппаратов (официальные, с лицензиями и кассовыми аппаратами), говорят, что бум спроса пришелся на 2015-2017 годы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СВОЯ БУТЫЛКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

По оценкам экспертов, доля самогона в море алкоголя остается сравнительно небольшой.

- Оценить его объемы очень сложно, - признается Вадим Дробиз. - По самым примерным прикидкам, в России сейчас выпивают около 600 млн литров нелегального крепкого алкоголя. Думаю, 200-250 млн литров — это самогон.

По данным президента Союза производителей алкогольной продукции Игоря Косарева, каждая третья бутылка спиртного в России произведена нелегально. Правда, он не уточнил, какова доля «пали» в этом объеме.

Конкурента у домашних настоек на черном рынке два: контрафактная водка, изготовленная на подпольных мини-заводах, и спиртосодержащие жидкости. С последними власти активно боролись после громкой истории с отравлением настойкой боярышника.

- Рынок аптечного алкоголя фактически уничтожен. Наверно, часть его аудитории перешла как раз несколько лет назад на самогон, - предположил Дробиз. - Если будут еще какие-то активные меры от государства, число самогонщиков еще больше вырастет.

Никаких законодательных ограничений на покупку самогонных аппаратов в России нет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Никаких законодательных ограничений на покупку самогонных аппаратов в России нет. Регистрировать их нужно в Росалкогольрегулировании, если мощность аппарата превышает 200 декалитров. А это уже промышленные масштабы, бытовые приборы под эти ограничения не попадают, - сказал «КП» юрист Александр Сергеев. - Важно, что закон разрешает производство самогона исключительно для личных нужд. Продавать алкоголь запрещено. Санкции прописаны в статье 14.17.1 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 200 тысяч рублей.