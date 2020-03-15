Школы переходят на дистанционное обучение

Итак, министерство просвещения «в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей» рекомендовало при необходимости временно заниматься с учениками дистанционно.

- Виктор Стефанович, давайте разберемся: что означает рекомендация федерального министерства. Как на нее должны отреагировать в регионах, в школах?

- По сути – это просьба, обращение к регионам оценить у себя особенности санитарно-эпидемиологической ситуации. И, если власти города, муниципалитета, руководство школы понимают, что есть хотя бы минимальный риск для здоровья детей, мы рекомендуем переходить на обучение в режиме онлайн. Сегодня созданы все условия для того, чтобы учебный процесс проходил в дистанционном режиме.

- То есть ответственность несет учредитель образовательного учреждения?

- Решение принимает школа. По закону «Об образовании» школа самостоятельно выстраивает учебный график. Но, конечно, по согласованию с учредителем.

- Есть какие-то критерии, исходя из которых школа понимает – нужно объявлять карантин? Например, в городе диагностировано столько-то людей с коронавирусом и все – мы перестаем учиться в классах. Хотя, на мой взгляд, сейчас гораздо больше заболевших сезонным гриппом и ОРВИ.

- Мы ежедневно мониторим ситуацию, все регионы информируют нас о количестве заболевших ребят, об ограничениях образовательного процесса, о количестве школ, которые объявили карантин. Сейчас действительно ребята в основном болеют гриппом.

Но, как вы понимаете, нас беспокоит и распространение коронавирусной инфекции. Сегодня все предпринимаемые меры, скорее, направлены на профилактику заболеваемости, и не связаны напрямую с количеством заболевших в том или ином регионе. Я знаю, что есть регионы, где все школы перешли в режим карантина. Это тот самый случай, когда нужно подстраховаться.

Оперативные штабы созданы во всех муниципальных образованиях, они есть на уровне регионов. На федеральном уровне оперативный штаб возглавляет вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Меры профилактики вирусных инфекций.

Один дома

- Итак, школа объявляет карантин. И возникает такая ситуация: ребенок третьего класса вынужден оставаться дома один, потому что мама, например, продавец и не может сидеть с ним.

- Я хочу обратить внимание: не вся школа уходит на карантин. Ограничивается проведение образовательного процесса в стенах школы. Но при этом учителя находятся на рабочих местах…

- То есть, для учителей карантина нет?

- Нет. Если сам учитель не болеет, он приходит на работу и выполняет свои обязанности. Он ведет уроки в дистанционном формате. Он работает с ребятами индивидуально. Сейчас это тоже можно сделать онлайн. И если в семье складывается ситуация, что родитель не с кем одного ребенка, школа не вправе отказать принять ученика на период рабочего времени школы. Она должна организовать ему там и занятия, и времяпровождение.

Ресурсы для работы дистанционно

- У нас и раньше были эпидемии гриппа. Почему тогда министерство не предлагало школам перейти на онлайн-образование?

- Школы уже несколько лет активно используют онлайн-образование. Мы и в этом, и в прошлом годах в некоторых регионах переживали серьезные эпидемии гриппа. И школы применяли дистанционные технологии для обучения. В такой технологии нет ничего нового.

С августа 2017 года действует приказ министра образования и науки, о том как можно и нужно использовать дистанционные образовательные технологии в обучении, - продолжает Виктор Басюк. - Сегодня в каждом регионе есть платформы, на которых размещаются электронные дневники и электронные журналы. Они позволяют осуществлять взаимодействие между учителем, ребенком и родителем. Есть приложения для смартфонов, через которые организуется связь с учеником и учителем. Есть возможность через интернет отправить ребенку раздаточный материал и проследить как он освоил ту или иную тему.

- И есть платформы, где выложены уроки по всей школьной программе…

- В первую очередь это Российская электронная школа. Здесь размещены все уроки начальной и основной школы по каждой теме. Ими могут пользоваться как родители, так и ученики, и учителя.

- Там есть видео, есть задания. Но на этот сайте ученик не может получить обратную связь?

- Обратную связь должен дать учитель. Например, дистанционно проходят тему по литературе. Учитель говорит школьникам какой урок на портале РЭШ нужно посмотреть, а потом по этому занятию высылает домашние задания.

Как организован контроль

- Виктор Стефанович, скажите, а образовательные ресурсы в интернете должны как-то сертифицироваться? Учебники у нас проходят экспертизы Академии образования и академии наук. А в интернете иной раз наталкиваешься на такой «школьный урок», что хоть стой, хоть падай.

- Весь материал, который выкладывается на образовательном ресурсе, должен соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и примерным образовательным программам. Их должны готовить лучшие специалисты.

Например, чтобы урок попадал на портал Российской электронной школы, он проходил тройную экспертизу - учителя, методиста и психолога. Я думаю, что и другие ресурсы тоже серьезно относятся к своему контенту.

Про мотивацию

- Нет ли опасности, что карантин школьники воспримут просто как продолжение каникул? Не все ребята и в классе горят учиться…

- Многое зависит от того, как организовано промежуточное оценивание. Учитель не просто должен дать задание и сказать, на каком ресурсе его можно найти. Должна быть система, отслеживающая результат дистанционного обучения ребенка. Включенность родителей в этот процесс.

Подчас бывает, что на дистанционном обучении дети занимаются лучше. Они выбирают тот ресурс, где уроки им больше понятны. Они могут идти собственным темпом. Ну и учеба за компьютером им привычна.

Про компьютерную грамотность учителей

- Я знаю, что многие учителя, особенно старшего возраста, по привычке возятся с бумажками и не очень жалуют компьютер.

- Готов дать рецепт такому учителю. Возьмите в союзники детей. Они помогут организовать работу за компьютером и будут вместе учиться пользоваться этими сервисами.

Российские образовательные платформы для занятий онлайн

Важно, что Россия – среди стран-лидеров по развитию технологий онлайн обучения. У нас уже работают несколько крупных образовательных платформ, здорово сделанных технически и организованных так, чтобы школьнику было интересно на них заниматься.

InternetUrok

- Портал состоит из двух частей - есть библиотека видеоуроков, которые мы много лет накапливали, и домашняя школа, - рассказывает гендиректор портала Павел Арсеньев. -Если ученик заболел, поехал на соревнования и пропустил несколько тем - он может их открыть и пройти. Есть три формата: самостоятельный, с учителем (включает проверку домашних заданий, консультации) и с официальным зачислением в школу-партнёр.

Видеоуроки готовят десятки учителей и методистов. Так, эффективные курсы по физике, алгебре и геометрии за 7-10 классы — наша гордость. Вместо 50 уроков, как в обычной школе, каждый из этих курсов укладывается всего в 15, и при этом не теряет в содержании и полностью соответствует ФГОСам.

У нас, например, есть такой сервис, как персональный наставник. Это человек, который регулярно созванивается и мотивирует ребенка учиться, рассказывает родителю о его успехах.

Доступ ко всем видеоурокам портала, а их несколько тысяч, бесплатный.

Яндекс.Учебник

- В проекте Яндекс-учебник собраны задания по математике и русскому с 1 по 5 класс, - рассказывает директор по продукту Яндекс-учебники Евгений Лурье. - Если нужно отработать предметные навыки, например, прорешать задания по математике по определенной теме или научиться отличать подлежащее от сказуемого в русском языке - наша платформа для помогает в этом. Мы старались, чтобы в сервисе были задания из разных программ, потому что у нас в школе занимаются по нескольким программам.

Яндекс-учебник - бесплатный сервис.

«Фоксфорд»

- В «Фоксфорде», помимо курсов дополнительного образования, есть направление, которое мы его называем «домашняя школа». Мы помогаем тем ребятам, которые находятся на семейной форме обучения, - рассказывает директор по развитию компании «Фоксфорд» Алексей Половинкин. – У нас есть уроки по базовым предметам всей школьной программы с 5-го по 11-й класс. Эти курсы можно изучать как в записи, так они в режиме онлайн.

«Фоксфорд» на период карантина предлагаем всем школам страны бесплатно получить доступ к своим курсам, чтобы дети, которые находятся дома из-за карантина могли заниматься. Достаточно учителю зарегистрироваться на нашей платформе и добавить туда своих школьников.

Учи.Ру

Одна крупнейшая отечественная образовательная онлайн-платформа. Школьные предметы тут изучают в интерактивной форме, помогая создавать собственную траекторию обучения.

- Мы понимаем, что сейчас нужно учителям и ученикам оказать дополнительную помощь в организации дистанционного обучения, - рассказывает руководитель направления по взаимодействию с учителям платформы Екатерина Латыпова. – Да, Учи.ру как был, так и остается бесплатным для проведения школьных занятий, занятий с учителем и учителем с учениками.

Сейчас мы еще запускаем бесплатные онлайн-уроки, которые ведут учителя или методисты Учи.ру для всех учеников начальных классов. Начиная с 23 марта с понедельника по четверг математика, русский, английский язык, окружающий мир – будут начинаться в определенное время для всей страны. Мы понимаем, какие темы изучаются в конце третьей четверти.

Второй важный инструмент, который мы оперативно адаптировали и запускаем на сервисе Учи.ру, позволяет учителю самому вести онлайн-урок, если у него есть опыт работы дистанционно с группой детей. Он сможет рассказывать урок, показать презентацию, делать записи виртуальным маркером.

И третье – мы проводим бесплатную дистанционную подготовку к ОГЭ для всех детей страны.

На период карантина, связанного с коронавирусом, мы открыли специальную линию поддержки. Любой пользователь может обратиться за помощью или советом по организации дистанционного обучения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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