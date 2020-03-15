Если приходится учиться на карантине: где понятно объяснят школьную программу

Учиться дома нелегко. Далеко не все можно понять из учебника. И не все педагоги готовы объяснять новые темы по скайпу или рассылая видеоуроки в вотсапп (хотя есть и такие, что радует!). На помощь ученикам на удаленке и их родителям придут он-лайн ресурсы:

Российская электронная школа. Это интернет-платформа, куда сами учителя выгружают сценарии своих уроков, материалы к ним, и сами занятия в видео-формате. Уроки и задания есть для всех классов, с 1 по 11, и по всем основным учебным предметам, от алгебры и начал матанализа до технологии и физкультуры. Если чего-то все равно не хватает, можно поискать видео и задания на аналогичной платформе Московской электронной школы. Оба сервиса абсолютно бесплатные.

Яндекс.Учебник. Это сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Он помогает составить индивидуальное домашнее задание из банка упражнений по самым разным темам, автоматически проверяет его решение, и выдает педагогу полную статистику – сколько времени ребёнок потратил на домашку, и какие темы ему сложнее всего даются. Оба сервиса бесплатны, но регистрироваться надо самим учителям. Многие ученики начальных классов с ним уже хорошо знакомы.

Фоксфорд. Это целая онлайн-школа, где есть не только видео курсы и задания для решения, но и индивидуальные занятия с репетиторами в онлайне. Основной упор здесь сделан на старшеклассников – много курсов для подготовки к ЕГЭ, поступления в специализированные вузы (например, математические или технические), и подготовки к олимпиадам. Есть платные и бесплатные версии.

Учи.ру — крупная образовательная онлайн-платформа, где есть целая система он-лайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Курсы Учи.ру прошли научную и педагогическую экспертизу РАН. Есть платный и бесплатный контент.

Открытое образование. Это портал с онлайн-курсами от ведущих вузов страны. Обычно тут дается только сам материал в формате лекций, а вот домашние задания придется искать и отрабатывать самостоятельно. Зато здесь есть видео именно российских университетов, включая региональные – например, из Томска, Тюмени и Самары. Подойдет не только студентам, но и старшеклассникам! Все материалы доступны бесплатно.

Coursera. Это одна из самых известных платформ, куда выложены онлайн-курсы не только от вузов со всего мира, но и от IT-компаний. Российские университеты и курсы тут тоже есть, а для видео на английском есть встроенный переводчик и субтитры. К ЕГЭ такие занятия подготовиться не помогут, а вот наверстать часть программы – запросто. Помимо лекций в видео-формате, есть чаты с "одноклассниками" и преподавателями, а также домашние задания – тесты и небольшие эссе. Обычно за сертификат об окончании курса на Курсере надо платить, но в связи с пандемией сервис ввел бесплатный доступ к материалам.

Stepic. Это ещё один портал с онлайн-курсами от крупнейших вузов и компаний. Основной акцент сделан на математику, информатику и программирование, хотя при желании можно найти и занятия по русскому языку. Помимо университетской программы, есть и курсы для подготовки к ЕГЭ (по русскому, информатике, профильной и базовой математике), а также разборы решений для отдельных заданий госэкзамена. Есть платные и бесплатные курсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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