2020-03-16T01:22:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Есть время, чтобы поговорить

Постоянно живущая в Австрии журналистка «КП» - о другой стороне эпидемии
Наталья БАРАБАШ
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Главное - не паниковать перед коронавирусом.Главное - не паниковать перед коронавирусом.Фото: REUTERS
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Что сейчас точно обнуляется - это весь мир.

Все важное перестало таковым быть. Все, что болталось где-то вторым-третьим планом, вышло вперед и расправило плечи.

Жизнь кардинально изменилась в каждой закрывающейся, как матрешка, стране за несколько дней. Улицы опустели. Школы и вузы стоят молчаливыми памятниками - будто их обитатели аннигилировались. Встреченные прохожие воспринимаются как потенциальная угроза.

Зато еще позавчера я звонила своей прекрасной подруге - гиду Кате, а она, как всегда, в запарке извинялась:

- Наташка, не могу говорить, у меня экскурсия, вечером еще одна.

Сегодня мы неторопливо болтаем по телефону, обсуждая, кто что купил из еды. У всех появилось время друг для друга: позвонить детям, родителям, друзьям, тем, кому месяцами не звонили в своей заполошной суете.

Все заботливо друг у друга интересуются: вы как там? У вас уже школы закрыли? А у нас еще нет. У вас продаются маски? И у нас не продаются...

Людей разъединили - и они вдруг нежно потянулись друг к другу. Виртуально. Но с заботливой добротой.

- Вы купили водку? - строго спрашивают друзья из Москвы.

- Не-е-ет.

- Правильно! В ней всего сорок градусов. Только спирт!

Все натужно шутят.

- Спрашиваю жену: ты чего такая веселая? Не боишься? А она говорит: «Я - корона, ты вирус, вместе мы сила!» - говорит друг из Италии.

Все боятся. И помогают друг другу преодолеть страх.

В тяжелые минуты человечество всегда проявляет свои лучшие черты. И худшие. Но до худших мы еще не добрались.

Фейсбук переполнен бодрой перекличкой: не раскисать! Давайте делать то, что давно откладывали!

Одна из фейсбучных подруг наконец-то дочитает с сыном Тома Сойера. А еще будет сидеть под лампой с желтым абажуром и слушать старые пластинки. Вторая собирается дописать книгу. Третья сшить себе умопомрачительное платье: ведь когда-нибудь же это кончится?

Когда-нибудь...

Сегодня вся Европа живет, ничего не загадывая наперед. Мы уже не здороваемся за руку. И даже не знаю, будут ли теперь влюбленные начинать отношения с первого поцелуя.

Мир меняется. И, похоже, он уже не будет прежним. Кто-то из тех, кого сейчас не пускают работать в офисах, потом в них не вернутся. Работодатели увидят, что можно обойтись без аренды помещений и планерок: все привыкнут работать из дома.

Будто кто-то нарочно запустил этот вирус, чтобы снести все отжившее и ненужное.

Но знаете... Самое лучшее - если прогресс вместе с вирусом все же остановятся. Мы никуда не торопимся. И да, что там говорили про водку?

ИСТОЧНИК KP.RU

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