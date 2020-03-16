Все думали, Женя «послушный», а он был просто глухим

«Что вы, мамаша-папаша, раскудахтались? - отмахивались врачи. - Все нормально с вашим сыном! У него просто флегматичный характер». Но родительское сердце не обманешь. И дома то и дело проводились шаманские эксперименты. Папа стучал в барабан, мама специально гремела кастрюлями, громко звали малыша по имени. Женя реагировал редко, но, бывало, все же поворачивал голову в сторону источника звука. И родители снова терялись в догадках.

- Нужно было, конечно, сразу ехать в областной центр! - даже сейчас сокрушается мама. - Но нас ведь успокаивали врачи… Как не верить?

В общем, глухоту у Жени запустили. Поселок маленький, узких специалистов нет. Какие там лоры и сурдологи! А педиатры считали Женю просто «спокойным и послушным». То, что мальчик не слышит, они категорически отрицали. А когда родители вопреки успокоениям все же доехали до областного центра, то услышали знаменитое: «Ну что ж вы так затянули-то?.. Если бы сразу, то и проблем бы, может, не было! Сделали бы операцию, ребенок бы начал слышать и вовремя заговорил… А теперь время упущено. Придется много заниматься, прежде чем система заработает».

На Женю надели слуховой аппарат. Но речь так и не появилась, несмотря на регулярные занятия с сурдологом. Установили кохлеарный имплант - процессор, который передает звуки в слуховые центры головного мозга ребенка. Только после операции Женя наконец стал слышать.

И тут оказалось, что он жизнерадостный и любопытный! Теперь Женя не дает покоя маме с папой, просит все объяснять. Жестами просит, криком, взглядами. Слушает и свой, и их голоса, как музыку. Радуется. А задавать вопросы он пока не умеет. Ведь имплантация - только начало пути: процессор дарит ребенку способность улавливать звуки, но, чтобы научиться их различать, понимать слова и говорить, требуется помощь целой команды врачей - логопеда, сурдолога, психолога и дефектолога. А поселок, где живет семья, как мы уже говорили, маленький, никого там нет...

Женина мама - медсестра, папа - кладовщик, на платное лечение у них нет средств, ведь каждый курс реабилитации стоит 180 000 рублей. Государство слухоречевую реабилитацию в рекомендованном объеме, увы, не оплачивает. А Жене скоро в школу. Он может успеть стать абсолютно нормальным мальчишкой. А может стать жертвой для насмешек, ведь дети жестоки.

Пожалуйста, помогите ему!

(499) 250-02-44 Татьяна и Вера координаторы.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать «Для Жени Кочнева»

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://www.pomogi.org/stories/kochnev_zhenya/

Пожертвовать через банк

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Кочнева Жени