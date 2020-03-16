И Демон следовал за ним

Много лет назад, когда наш шестой класс замоскворецкой школы впервые привели в Третьяковку, я долго не мог уйти из зала с картинами Врубеля - они держали, заставляли разглядывать их неотрывно. И что-то при том беспокоило - невнятное и даже тревожное. И вдруг дошло: на картинах нет ни одного улыбающегося человека! Исключение лишь портрет жены - певицы Надежды Ивановны, в пестром и пышном платье, - картина, где краски трепещут, словно тропические рыбки в теплых морских водах. На ее лице, уже как бы готовая всплыть, таится тень неуверенной улыбки. Но и в ней, в этой тени, прячется сомнение. Может быть, недоверие…

Но почему никто из тех, кого художник воплотил на холсте, оживил прикосновением своей волшебной кисти, почему никто из них не встречает нас, улыбаясь… Может быть, потому, что в каждого художник вложил часть своего внутреннего мира, а мир тот полон сомнений, мучительных поисков собственного пути - своего, только своего, не проторенного прежде кем-то другим, творческого выражения выстраданных мыслей о личном? Он - весь в борьбе с самим собой, с демонами, неотступно за ним следующими, не отпускавшими ни на шаг, но - вот ведь что странно - демонами, питающими художника! До улыбок ли в таком многотрудном пути, когда на руку, влекущую кисть по холсту, ложится тяжесть сомнения в самом себе…

Михаил Врубель. Автопортрет.

В жизни Михаила Александровича было немного радостей. Демоны сомнений не оставляли ни места, ни времени для отдыха в радости. В Академии художеств и чувствует, что где-то уже совсем близко тот луч, который укажет дальнейший путь, пишет: «Мания, что непременно скажу что-то новое, не оставляет меня…» А как же без веры и без надежды?..

Его демоны творчества кажутся обыкновенными людьми, только чувствующими необычайно глубоко, но так же, как и мы, страдающие - от обрушившейся мечты, от одиночества. Врубель создает четыре картины, где Демоны оживают на холстах перед нами: «Демон», «Сидящий Демон», «Демон летящий» и «Демон поверженный». Он стремился создать такой образ, который питал бы нас, и образ существа, пережившего муки, но отнюдь не сдавшегося. Вот в чем дело: образ борца. Врубель обращается к творчеству Лермонтова и создает изумительные иллюстрации к «Герою нашего времени» - такие рисунки, что поневоле ощущаешь себя свидетелем разыгравшейся в жизни трагедии…

Восьмилетним мальчиком он бесконечно всех удивил. В Саратове, где тогда жила семья, как-то выставили копию с фрески Микеланджело «Страшный суд», и Миша заставил отца дважды сводить его на выставку, а потом взялся за карандаш и в деталях воспроизвел сюжет великого произведения. Он, конечно же, еще не художник, но картина настолько его потрясла, что он навсегда сжился с нею. С этой картины пробудился интерес художника к истории.

А жизнь его трудна, гнетет необходимостью добывать хлеб насущный. Отец, навестивший сына в Киеве, пишет: «И до чего дожил Миша с его талантами… средств к жизни почти никаких».

Но работал Врубель неукротимо! И сколько бы еще написал мощных, неповторимых картин, если бы не сломила душевная болезнь… И самое страшное - быстро развившаяся слепота. Для художника это конец жизни.

Он прожил 54 года, и слава его стала всемирной.